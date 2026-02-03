السفير السعودي يستقبل مفتي صيدا الجعفري

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة اليوم، مفتي صيدا الجعفري، الشيخ محمد عسيران.



وكان اللقاء مناسبة لعرض مختلف التطورات الراهنة، والتداول في عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك.