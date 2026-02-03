الأخبار
السفير السعودي يستقبل مفتي صيدا الجعفري

أخبار لبنان
2026-02-03 | 14:13
السفير السعودي يستقبل مفتي صيدا الجعفري
السفير السعودي يستقبل مفتي صيدا الجعفري

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة اليوم، مفتي صيدا الجعفري، الشيخ محمد عسيران.

وكان اللقاء مناسبة لعرض مختلف التطورات الراهنة، والتداول في عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

أخبار لبنان

بخاري

محمد عسيران

