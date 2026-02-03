الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الطاقة: الأجدى أن يعود مشلب الى بيروت ويمثل أمام القضاء والأجهزة الأمنية بدل ممارسة العنتريات والتضليل عن بعد
أخبار لبنان
2026-02-03 | 16:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الطاقة: الأجدى أن يعود مشلب الى بيروت ويمثل أمام القضاء والأجهزة الأمنية بدل ممارسة العنتريات والتضليل عن بعد
صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: "عطفا على البيان الصادر بشأن الإخبار المقدم بحق المدعو فوزي مشلب، وحرصا على عدم تضليل الرأي العام من قبله ومن قبل فريقه السياسي عبر المواقف التي أطلقوها، تعليقا على الإخبار، يهمنا تأكيد الآتي:
1- أقر مشلب في مناشيره على منصة "اكس" بالتواصل مع المصرف المراسل، في حين التواصل المباشر والمتعمد مع مصرف أجنبي، والحض الصريح أو الضمني على وقف التعامل المالي مع الدولة اللبنانية، يشكل جرما جزائيا يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني، كونه أدى – أو كان من شأنها أن يؤدّي – إلى النيل من مكانة الدولة اللبنانية المالية وزعزعة الثقة بها خارجيا.
2- أقر بأنه حذر البنك المراسل من وجوب احترام القوانين الأميركية، فبأي صفة أقدم على ذلك؟ هل أصبح ضنينا على المصارف الأجنبية على حساب المصلحة الوطنية؟
3- حاول نفي تعرضه للقطاع الخاص في حين أن تحذير المصرف المراسل لوزارة الطاقة تحدث عن مقاطعة القطاعين العام والخاص لو أخذ برسالة مشلب. لذا، تبريرات مشلب لا تعفيه من المسؤولية والملاحقة القضائية.
4- عوض لجوئه الى جهة خارجية في قضية الباخرة و CAN KA والتسبب بالضرر بمصلحة البلد وضرب الثقة به، كان الاجدى به انتظار التحقيق، خصوصا أن النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والأجهزة الأمنية تقوم بعملها.
5- ليته يكف عن الكذب، لأن وزارة الطاقة تطبق دفتر الشروط بعكس إدعاءاته والاذن بالتفريغ جاء بعد ان ختم التحقيق في الملف، وأشار القضاء بمتابعة الإجراءات الطبيعية.
6- يدعون أن مشلب والمصرف المراسل يحققان، في حين أن مشلب يضلل ويعرقل ولا صفة له ليحقق. أما المصرف المراسل فحذر من أضرار إدعاءات مشلب على القطاع والبلاد".
وقال البيان: "إن جوقة "بوق التضليل" والقاضية السابقة غادة عون والمحامي وديع عقل ومن يقف خلفها أضحت مكشوفة لدى الشعب اللبناني، وهجومها الممنهج الذي يطال العهد الحالي برمته عبر وزارة الطاقة، لن يعطي صك براءة لمخالفات وهدر وفساد السابق. لذا، الأجدى ان يعود مشلب الى بيروت ويمثل امام القضاء والأجهزة الامنية، بدلا من ممارسة العنتريات والتضليل عن بعد".
أخبار لبنان
وزارة الطاقة
فوزي مشلب
التالي
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
السفير السعودي يستقبل مفتي صيدا الجعفري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-14
يعقوبيان تتخلى عن حصانتها وتمثل أمام القضاء في دعوى مقدّمة من "حزب الله"
أخبار لبنان
2025-11-14
يعقوبيان تتخلى عن حصانتها وتمثل أمام القضاء في دعوى مقدّمة من "حزب الله"
0
آخر الأخبار
2026-01-04
هآرتس عن مصادر أمنية: الأجهزة الأمنية تستكمل استعداداتها لإعادة فتح معبر رفح قريبًا أمام دخول وخروج سكان غزة
آخر الأخبار
2026-01-04
هآرتس عن مصادر أمنية: الأجهزة الأمنية تستكمل استعداداتها لإعادة فتح معبر رفح قريبًا أمام دخول وخروج سكان غزة
0
أخبار لبنان
2026-02-02
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
أخبار لبنان
2026-02-02
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
0
آخر الأخبار
2026-01-28
النائب أحمد رستم: اعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية ونطالب بالاسراع في استكمال فروع الجامعة اللبنانية في عكار ودعم المؤسسات الطبية بشكل عاجل وفعال فيها ونؤكد على اهمية دعم الجيش والاجهزة الامنية
آخر الأخبار
2026-01-28
النائب أحمد رستم: اعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية ونطالب بالاسراع في استكمال فروع الجامعة اللبنانية في عكار ودعم المؤسسات الطبية بشكل عاجل وفعال فيها ونؤكد على اهمية دعم الجيش والاجهزة الامنية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:08
بكمين محكم.... توقيف مطلوبَين خطيرَين وضبط كمية من حبوب الكبتاغون
أمن وقضاء
06:08
بكمين محكم.... توقيف مطلوبَين خطيرَين وضبط كمية من حبوب الكبتاغون
0
أخبار لبنان
05:46
سلام بحث مع الصندوق العربي للإنماء في تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار
أخبار لبنان
05:46
سلام بحث مع الصندوق العربي للإنماء في تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار
0
أخبار لبنان
04:55
الأوضاع الأمنية ومسألة رواتب العسكريين والمتقاعدين محور لقاء الرئيس عون ووزير الدفاع
أخبار لبنان
04:55
الأوضاع الأمنية ومسألة رواتب العسكريين والمتقاعدين محور لقاء الرئيس عون ووزير الدفاع
0
أخبار لبنان
04:53
وزير الصحة يعلن مستشفى الرسول الأعظم في "المرتبة الأولى" بلبنان كمستشفى صديق للطفل
أخبار لبنان
04:53
وزير الصحة يعلن مستشفى الرسول الأعظم في "المرتبة الأولى" بلبنان كمستشفى صديق للطفل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-10-28
"أفضل يوم في حياتي أحبكِ M"... نجم Game of Thrones يحتفل بزواجه في حفل صغير بلندن (صور)
فنّ
2025-10-28
"أفضل يوم في حياتي أحبكِ M"... نجم Game of Thrones يحتفل بزواجه في حفل صغير بلندن (صور)
0
أخبار لبنان
2025-12-26
سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء لاستئناف درس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع
أخبار لبنان
2025-12-26
سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء لاستئناف درس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع
0
أخبار دولية
2026-01-19
ترامب يشترط مليار دولار مقابل عضوية دائمة في "مجلس السلام"
أخبار دولية
2026-01-19
ترامب يشترط مليار دولار مقابل عضوية دائمة في "مجلس السلام"
0
صحة وتغذية
06:00
وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!
صحة وتغذية
06:00
وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
0
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
0
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي
0
أمن وقضاء
13:19
إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة
أمن وقضاء
13:19
إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة
0
أخبار دولية
13:15
شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران
أخبار دولية
13:15
شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
2
علوم وتكنولوجيا
10:23
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
علوم وتكنولوجيا
10:23
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
3
أخبار لبنان
09:29
الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة
أخبار لبنان
09:29
الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة
4
خبر عاجل
10:09
"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار
خبر عاجل
10:09
"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار
5
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
6
أمن وقضاء
10:40
الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح
أمن وقضاء
10:40
الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح
7
آخر الأخبار
08:39
الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله
آخر الأخبار
08:39
الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله
8
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More