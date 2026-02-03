الأخبار
الطاقة: الأجدى أن يعود مشلب الى بيروت ويمثل أمام القضاء والأجهزة الأمنية بدل ممارسة العنتريات والتضليل عن بعد

أخبار لبنان
2026-02-03 | 16:08
الطاقة: الأجدى أن يعود مشلب الى بيروت ويمثل أمام القضاء والأجهزة الأمنية بدل ممارسة العنتريات والتضليل عن بعد

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: "عطفا على البيان الصادر بشأن الإخبار المقدم بحق المدعو فوزي مشلب، وحرصا على عدم تضليل الرأي العام من قبله ومن قبل فريقه السياسي عبر المواقف التي أطلقوها، تعليقا على الإخبار، يهمنا تأكيد الآتي:

1- أقر مشلب في مناشيره على منصة "اكس" بالتواصل مع المصرف المراسل، في حين التواصل المباشر والمتعمد مع مصرف أجنبي، والحض الصريح أو الضمني على وقف التعامل المالي مع الدولة اللبنانية، يشكل جرما جزائيا يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني، كونه أدى – أو كان من شأنها أن يؤدّي – إلى النيل من مكانة الدولة اللبنانية المالية وزعزعة الثقة بها خارجيا.

2- أقر بأنه حذر البنك المراسل من وجوب احترام القوانين الأميركية، فبأي صفة أقدم على ذلك؟ هل أصبح ضنينا على المصارف الأجنبية على حساب المصلحة الوطنية؟

3- حاول نفي تعرضه للقطاع الخاص في حين أن تحذير المصرف المراسل لوزارة الطاقة تحدث عن مقاطعة القطاعين العام والخاص لو أخذ برسالة مشلب. لذا، تبريرات مشلب لا تعفيه من المسؤولية والملاحقة القضائية.

4- عوض لجوئه الى جهة خارجية في قضية الباخرة و CAN KA والتسبب بالضرر بمصلحة البلد وضرب الثقة به، كان الاجدى به انتظار التحقيق، خصوصا أن النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والأجهزة الأمنية تقوم بعملها.

5- ليته يكف عن الكذب، لأن وزارة الطاقة تطبق دفتر الشروط بعكس إدعاءاته والاذن بالتفريغ جاء بعد ان ختم التحقيق في الملف، وأشار القضاء بمتابعة الإجراءات الطبيعية.

6- يدعون أن مشلب والمصرف المراسل يحققان، في حين أن مشلب يضلل ويعرقل ولا صفة له ليحقق. أما المصرف المراسل فحذر من أضرار إدعاءات مشلب على القطاع والبلاد".

وقال البيان: "إن جوقة "بوق التضليل" والقاضية السابقة غادة عون والمحامي وديع عقل ومن يقف خلفها أضحت مكشوفة لدى الشعب اللبناني، وهجومها الممنهج الذي يطال العهد الحالي برمته عبر وزارة الطاقة، لن يعطي صك براءة لمخالفات وهدر وفساد السابق. لذا، الأجدى ان يعود مشلب الى بيروت ويمثل امام القضاء والأجهزة الامنية، بدلا من ممارسة العنتريات والتضليل عن بعد".

أخبار لبنان

وزارة الطاقة

فوزي مشلب

فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
السفير السعودي يستقبل مفتي صيدا الجعفري
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

يعقوبيان تتخلى عن حصانتها وتمثل أمام القضاء في دعوى مقدّمة من "حزب الله"

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-04

هآرتس عن مصادر أمنية: الأجهزة الأمنية تستكمل استعداداتها لإعادة فتح معبر رفح قريبًا أمام دخول وخروج سكان غزة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-02

إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-28

النائب أحمد رستم: اعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية ونطالب بالاسراع في استكمال فروع الجامعة اللبنانية في عكار ودعم المؤسسات الطبية بشكل عاجل وفعال فيها ونؤكد على اهمية دعم الجيش والاجهزة الامنية

LBCI
أمن وقضاء
06:08

بكمين محكم.... توقيف مطلوبَين خطيرَين وضبط كمية من حبوب الكبتاغون

LBCI
أخبار لبنان
05:46

سلام بحث مع الصندوق العربي للإنماء في تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار

LBCI
أخبار لبنان
04:55

الأوضاع الأمنية ومسألة رواتب العسكريين والمتقاعدين محور لقاء الرئيس عون ووزير الدفاع

LBCI
أخبار لبنان
04:53

وزير الصحة يعلن مستشفى الرسول الأعظم في "المرتبة الأولى" بلبنان كمستشفى صديق للطفل

LBCI
فنّ
2025-10-28

"أفضل يوم في حياتي أحبكِ M"... نجم Game of Thrones يحتفل بزواجه في حفل صغير بلندن (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-26

سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء لاستئناف درس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع

LBCI
أخبار دولية
2026-01-19

ترامب يشترط مليار دولار مقابل عضوية دائمة في "مجلس السلام"

LBCI
صحة وتغذية
06:00

وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!

LBCI
أخبار لبنان
16:41

سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

LBCI
أخبار دولية
16:36

تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف

LBCI
أخبار لبنان
16:20

قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي

LBCI
أمن وقضاء
13:19

إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة

LBCI
أخبار دولية
13:15

شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران

LBCI
خبر عاجل
08:32

في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:23

لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس

LBCI
أخبار لبنان
09:29

الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة

LBCI
خبر عاجل
10:09

"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار

LBCI
أمن وقضاء
16:16

فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها

LBCI
أمن وقضاء
10:40

الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح

LBCI
آخر الأخبار
08:39

الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

