كرامي بحثت في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية مع وفد من الرابطة وتابعت شؤونا تربوية مع وفد كتلة "الوفاء للمقاومة"

إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يرئاسة الدكتور يحيى الربيع، وتناول البحث المراحل التي قطعها التحضير لإنجاز ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.



ثم اجتمعت مع وفد من نواب كتلة "الوفاء للمقاومة ضم النواب: الدكتور حسين الحاج حسن، الدكتور علي فياض والدكتور إيهاب حمادة، ومسؤول ملف الجامعة اللبنانية في التعبئة التربوية الدكتور يوسف زلغوط، ومسؤول العلاقات التربوية في التعبئة الدكتور يوسف البسام، وتم البحث في الشؤون التربوية والجامعية على اختلافها.



كذلك اجتمعت الوزيرة مع النائب أشرف بيضون والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري وتم البحث في شؤون تربوية.