مذكرة بالاقفال في 14 الحالي لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة حملت الرقم 3/2026، تتعلق بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.



وجاء في المذكرة:



تقفل يوم السبت الواقع فيه 14/2/2026، كل من يعمل أيام السبت من المؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة التي تخضع لدوام خاص، وذلك لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.