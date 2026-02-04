عون دان قيام الطائرات الإسرائيلية برش مبيدات سامة على الأراضي والبساتين في الجنوب... وهذا ما طلبه

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بأشد العبارات، قيام الطائرات الإسرائيلية برش مبيدات سامة على الأراضي والبساتين في عدد من القرى الجنوبية الحدودية، معتبراً أن هذا العمل العدواني "يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية، وجريمة بيئية وصحية بحق المواطنين اللبنانيين وأرضهم، ويمثل استمراراً للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وشعبه".



واكد الرئيس عون أن هذه الممارسات الخطيرة التي تستهدف الأراضي الزراعية ومصادر رزق المواطنين وتهدد صحتهم وبيئتهم، تفرض على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية ان تتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات وحماية السيادة اللبنانية.



وطلب رئيس الجمهورية من وزارة الخارجية اعداد ملف موثق بالتعاون مع وزارات الزراعة والبيئة والصحة العامة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة كافة لمواجهة هذا العدوان، وتقديم الشكاوى إلى المحافل الدولية ذات الصلة.