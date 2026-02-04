الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزيرة التربية من مدرسة حلتا الرسمية: دعم التعليم الرسمي أولوية وطنية لا تقبل التأجيل
أخبار لبنان
2026-02-04 | 04:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزيرة التربية من مدرسة حلتا الرسمية: دعم التعليم الرسمي أولوية وطنية لا تقبل التأجيل
زارت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مدرسة حلتا الرسمية في إطار جولتها التربوية في منطقة العرقوب، حيث شدّدت على أنّ" دعم المدرسة الرسمية يشكّل دعامة أساسية لبناء المجتمع وضمان مستقبل الأجيال".
وأكدت الوزيرة كرامي في كلمتها أنّ "التعليم حقّ للجميع والتزام ثابت من الدولة اللبنانية"، معربة عن أملها في أن "يكرّس النهج المعتمد اليوم حقّ كل طفل موجود على الأراضي اللبنانية في الحصول على تعليم كريم وعادل".
وأشارت إلى أنّ "زيارتها تحمل رسالة واضحة إلى المنطقة مفادها الوقوف إلى جانب المدارس الرسمية وتعزيز صمودها"، معتبرة أنّ "الإنصاف هو المنطلق الحقيقي للنهوض بالقطاع التربوي ليتمكّن من الاعتماد على ذاته والاستمرار رغم التحديات".
من جهته، ألقى مدير المدرسة منصور العنز كلمة ترحيبية، سلّط فيها الضوء على واقع المدرسة وحاجاتها الأساسية، كما عرض المستوى التعليمي الذي يحقّقه الطلاب المتخرّجون منها رغم الظروف الصعبة.
وفي محطة تربوية أخرى، زارت الوزيرة كرامي مدرسة الماري الرسمية، حيث أكدت أنّها "ستواصل بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق المتاح والمطلوب لتسيير مرفق التعليم الرسمي قدر المستطاع، وضمان استمرارية العملية التعليمية في مختلف المناطق".
أخبار لبنان
التربية
مدرسة
الرسمية:
التعليم
الرسمي
أولوية
وطنية
التأجيل
التالي
وزير الصحة يعلن مستشفى الرسول الأعظم في "المرتبة الأولى" بلبنان كمستشفى صديق للطفل
ينتحل صفة أمنية ليسرق أموال المارة على الطرقات... هكذا كشفت هويته وأوقف في دوحة عرمون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-26
وزارة التربية: "اليونيسف" حولت الدفعة الأولى من مستحقات الصناديق الى 1180 مدرسة وثانوية رسمية
أخبار لبنان
2026-01-26
وزارة التربية: "اليونيسف" حولت الدفعة الأولى من مستحقات الصناديق الى 1180 مدرسة وثانوية رسمية
0
أخبار لبنان
2026-01-28
كتاب من أبو الحسن إلى وزيرة التربية: أنصفوا المدرسة الرسمية
أخبار لبنان
2026-01-28
كتاب من أبو الحسن إلى وزيرة التربية: أنصفوا المدرسة الرسمية
0
أخبار لبنان
2025-11-12
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
2025-11-12
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
0
أخبار لبنان
2026-01-12
روابط التعليم الرسمي أعلنت الاستمرار بالاضراب غدا الثلاثاء وتأجيل الإعتصام الى الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
2026-01-12
روابط التعليم الرسمي أعلنت الاستمرار بالاضراب غدا الثلاثاء وتأجيل الإعتصام الى الأسبوع المقبل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:08
بكمين محكم.... توقيف مطلوبَين خطيرَين وضبط كمية من حبوب الكبتاغون
أمن وقضاء
06:08
بكمين محكم.... توقيف مطلوبَين خطيرَين وضبط كمية من حبوب الكبتاغون
0
أخبار لبنان
05:46
سلام بحث مع الصندوق العربي للإنماء في تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار
أخبار لبنان
05:46
سلام بحث مع الصندوق العربي للإنماء في تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار
0
أخبار لبنان
04:55
الأوضاع الأمنية ومسألة رواتب العسكريين والمتقاعدين محور لقاء الرئيس عون ووزير الدفاع
أخبار لبنان
04:55
الأوضاع الأمنية ومسألة رواتب العسكريين والمتقاعدين محور لقاء الرئيس عون ووزير الدفاع
0
أخبار لبنان
04:53
وزير الصحة يعلن مستشفى الرسول الأعظم في "المرتبة الأولى" بلبنان كمستشفى صديق للطفل
أخبار لبنان
04:53
وزير الصحة يعلن مستشفى الرسول الأعظم في "المرتبة الأولى" بلبنان كمستشفى صديق للطفل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-02-03
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
حال الطقس
2026-02-03
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
0
حال الطقس
2026-01-29
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
حال الطقس
2026-01-29
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
0
أخبار لبنان
03:16
مذكرة بالاقفال في 14 الحالي لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه
أخبار لبنان
03:16
مذكرة بالاقفال في 14 الحالي لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه
0
منوعات
2026-01-19
إلى محبي وأصحاب القطط... هذه المعلومة لكم!
منوعات
2026-01-19
إلى محبي وأصحاب القطط... هذه المعلومة لكم!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
0
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
0
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي
0
أمن وقضاء
13:19
إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة
أمن وقضاء
13:19
إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة
0
أخبار دولية
13:15
شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران
أخبار دولية
13:15
شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
2
علوم وتكنولوجيا
10:23
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
علوم وتكنولوجيا
10:23
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
3
أخبار لبنان
09:29
الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة
أخبار لبنان
09:29
الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة
4
خبر عاجل
10:09
"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار
خبر عاجل
10:09
"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار
5
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
6
أمن وقضاء
10:40
الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح
أمن وقضاء
10:40
الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح
7
آخر الأخبار
08:39
الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله
آخر الأخبار
08:39
الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله
8
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More