الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرة التربية من مدرسة حلتا الرسمية: دعم التعليم الرسمي أولوية وطنية لا تقبل التأجيل

أخبار لبنان
2026-02-04 | 04:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرة التربية من مدرسة حلتا الرسمية: دعم التعليم الرسمي أولوية وطنية لا تقبل التأجيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزيرة التربية من مدرسة حلتا الرسمية: دعم التعليم الرسمي أولوية وطنية لا تقبل التأجيل

زارت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مدرسة حلتا الرسمية في إطار جولتها التربوية في منطقة العرقوب، حيث شدّدت على أنّ" دعم المدرسة الرسمية يشكّل دعامة أساسية لبناء المجتمع وضمان مستقبل الأجيال".

وأكدت الوزيرة كرامي في كلمتها أنّ "التعليم حقّ للجميع والتزام ثابت من الدولة اللبنانية"، معربة عن أملها في أن "يكرّس النهج المعتمد اليوم حقّ كل طفل موجود على الأراضي اللبنانية في الحصول على تعليم كريم وعادل".


وأشارت إلى أنّ "زيارتها تحمل رسالة واضحة إلى المنطقة مفادها الوقوف إلى جانب المدارس الرسمية وتعزيز صمودها"، معتبرة أنّ "الإنصاف هو المنطلق الحقيقي للنهوض بالقطاع التربوي ليتمكّن من الاعتماد على ذاته والاستمرار رغم التحديات".

من جهته، ألقى مدير المدرسة منصور العنز كلمة ترحيبية، سلّط فيها الضوء على واقع المدرسة وحاجاتها الأساسية، كما عرض المستوى التعليمي الذي يحقّقه الطلاب المتخرّجون منها رغم الظروف الصعبة.

وفي محطة تربوية أخرى، زارت الوزيرة كرامي مدرسة الماري الرسمية، حيث أكدت أنّها "ستواصل بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق المتاح والمطلوب لتسيير مرفق التعليم الرسمي قدر المستطاع، وضمان استمرارية العملية التعليمية في مختلف المناطق".
 

أخبار لبنان

التربية

مدرسة

الرسمية:

التعليم

الرسمي

أولوية

وطنية

التأجيل

LBCI التالي
وزير الصحة يعلن مستشفى الرسول الأعظم في "المرتبة الأولى" بلبنان كمستشفى صديق للطفل
ينتحل صفة أمنية ليسرق أموال المارة على الطرقات... هكذا كشفت هويته وأوقف في دوحة عرمون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-26

وزارة التربية: "اليونيسف" حولت الدفعة الأولى من مستحقات الصناديق الى 1180 مدرسة وثانوية رسمية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-28

كتاب من أبو الحسن إلى وزيرة التربية: أنصفوا المدرسة الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-12

وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-12

روابط التعليم الرسمي أعلنت الاستمرار بالاضراب غدا الثلاثاء وتأجيل الإعتصام الى الأسبوع المقبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:08

بكمين محكم.... توقيف مطلوبَين خطيرَين وضبط كمية من حبوب الكبتاغون

LBCI
أخبار لبنان
05:46

سلام بحث مع الصندوق العربي للإنماء في تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار

LBCI
أخبار لبنان
04:55

الأوضاع الأمنية ومسألة رواتب العسكريين والمتقاعدين محور لقاء الرئيس عون ووزير الدفاع

LBCI
أخبار لبنان
04:53

وزير الصحة يعلن مستشفى الرسول الأعظم في "المرتبة الأولى" بلبنان كمستشفى صديق للطفل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-02-03

منخفض جويّ مع امطار وثلوج...

LBCI
حال الطقس
2026-01-29

منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا

LBCI
أخبار لبنان
03:16

مذكرة بالاقفال في 14 الحالي لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه

LBCI
منوعات
2026-01-19

إلى محبي وأصحاب القطط... هذه المعلومة لكم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:41

سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

LBCI
أخبار دولية
16:36

تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف

LBCI
أخبار لبنان
16:20

قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي

LBCI
أمن وقضاء
13:19

إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة

LBCI
أخبار دولية
13:15

شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:32

في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:23

لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس

LBCI
أخبار لبنان
09:29

الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة

LBCI
خبر عاجل
10:09

"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار

LBCI
أمن وقضاء
16:16

فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها

LBCI
أمن وقضاء
10:40

الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح

LBCI
آخر الأخبار
08:39

الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More