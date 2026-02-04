وزيرة التربية من مدرسة حلتا الرسمية: دعم التعليم الرسمي أولوية وطنية لا تقبل التأجيل

زارت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مدرسة حلتا الرسمية في إطار جولتها التربوية في منطقة العرقوب، حيث شدّدت على أنّ" دعم المدرسة الرسمية يشكّل دعامة أساسية لبناء المجتمع وضمان مستقبل الأجيال".وأكدت الوزيرة كرامي في كلمتها أنّ "التعليم حقّ للجميع والتزام ثابت من الدولة اللبنانية"، معربة عن أملها في أن "يكرّس النهج المعتمد اليوم حقّ كل طفل موجود على الأراضي اللبنانية في الحصول على تعليم كريم وعادل".وأشارت إلى أنّ "زيارتها تحمل رسالة واضحة إلى المنطقة مفادها الوقوف إلى جانب المدارس الرسمية وتعزيز صمودها"، معتبرة أنّ "الإنصاف هو المنطلق الحقيقي للنهوض بالقطاع التربوي ليتمكّن من الاعتماد على ذاته والاستمرار رغم التحديات".من جهته، ألقى مدير المدرسة منصور العنز كلمة ترحيبية، سلّط فيها الضوء على واقع المدرسة وحاجاتها الأساسية، كما عرض المستوى التعليمي الذي يحقّقه الطلاب المتخرّجون منها رغم الظروف الصعبة.وفي محطة تربوية أخرى، زارت الوزيرة كرامي مدرسة الماري الرسمية، حيث أكدت أنّها "ستواصل بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق المتاح والمطلوب لتسيير مرفق التعليم الرسمي قدر المستطاع، وضمان استمرارية العملية التعليمية في مختلف المناطق".