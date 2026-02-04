الأخبار
وزير الصحة يعلن مستشفى الرسول الأعظم في "المرتبة الأولى" بلبنان كمستشفى صديق للطفل
أخبار لبنان
2026-02-04 | 04:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الصحة يعلن مستشفى الرسول الأعظم في "المرتبة الأولى" بلبنان كمستشفى صديق للطفل
أعلنت إدارة مستشفى الرسول الأعظم في بيان أنّ "وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أعلن عن تبوّء مستشفى الرسول الأعظم المرتبة الأولى في لبنان ضمن مبادرة "المستشفى الصديق للطفل" (BFHI)، ونيله شهادة الاعتماد، في إنجاز وطني يعكس أعلى مستويات التميّز في خدمات الأمومة والطفولة".
وأوضحت الإدارة أنّ "هذا الإعلان الرسمي جاء تتويجًا لمسيرة المستشفى الريادية في القطاع الصحي اللبناني، بعد تحقيقه الدرجات الأعلى في التقييم الخارجي الذي أجرته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة الإغاثة الأرثوذكسية الدولية، وتفوّقه في تطبيق السياسة الوطنية لتغذية الرضع وصغار الأطفال (IYCF)".
ولفت البيان إلى أنّ "تصدّر المستشفى على المستوى الوطني جاء نتيجة التزامه الاستثنائي بالقانون اللبناني رقم 47/2008 وببروتوكول "الخطوات العشر" العالمي، حيث تميّزت كوادره الطبية والتمريضية والإدارية في حماية الرضاعة الطبيعية عبر تطبيق معايير صارمة تمنع الترويج لبدائل حليب الأم، إلى جانب تأهيل الكوادر وفق أحدث المعايير العالمية لضمان رعاية سريرية ونفسية متكاملة للأمهات".
وقال إنّ "المستشفى أطلق برامج تثقيفية شاملة تهدف إلى تمكين الأمهات من اتخاذ قرارات تغذية مبنية على أسس علمية رصينة، بما يضمن أفضل الممارسات الصحية للأم والطفل".
وأكد أنّ مبادرة "المستشفى الصديق للطفل" تُعدّ المعيار الأرفع عالميًا لتقييم جودة خدمات الأمومة والطفولة، وتهدف إلى خفض معدلات المراضة والوفيات بين الأطفال، وتأمين أفضل بداية ممكنة في الحياة لكل مولود جديد ضمن بيئة طبية آمنة وداعمة".
أخبار لبنان
الصحة
مستشفى
الرسول
الأعظم
"المرتبة
الأولى"
بلبنان
كمستشفى
للطفل
التالي
الأوضاع الأمنية ومسألة رواتب العسكريين والمتقاعدين محور لقاء الرئيس عون ووزير الدفاع
وزيرة التربية من مدرسة حلتا الرسمية: دعم التعليم الرسمي أولوية وطنية لا تقبل التأجيل
السابق
