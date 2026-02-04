يزبك بعد جلسة لجنة البيئة: أزمة النفايات في عكار على طريق الحل مع إنشاء المطمر الصحي قبل رمضان

عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب غياث يزبك وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.



وقال يزبك بعد الجلسة: "بعد 15 سنة، يمكن اعتبار منطقة عكار منطقة "وراثية" للنفايات والفوضى التي أثرت على صحة السكان، المياه الجوفية، ومواسم الزيتون والزراعة".



وأضاف: " نستطيع اليوم أن نبشر اللبنانيين بأن أزمة النفايات تسلك طريقها إلى الحل قبل شهر رمضان، من خلال إنجاز المطمر الصحي المنتظر، والذي يجب أن يرى النور".



وأوضح يزبك أن "المطمر سيكون نموذجيًا، وسيكون الى جانبه مصنع لمعالجة النفايات".



وأكد أنه "يجب ألا يُعَقّد بناء المطمر أي عائق، خصوصًا وأن المشروع يشمل عملية ترشيد استخدام النفايات وفرزها من المصدر، بما يعزز الاستدامة البيئية في المنطقة".

