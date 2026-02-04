الأخبار
اللبنانية الأولى شاركت في احتفال توزيع "جائزة زايد للاخوة الإنسانية" في أبو ظبي: القيادة لا تقوم على فرض الرأي او السلطة

أخبار لبنان
2026-02-04 | 09:49
اللبنانية الأولى شاركت في احتفال توزيع "جائزة زايد للاخوة الإنسانية" في أبو ظبي: القيادة لا تقوم على فرض الرأي او السلطة

أكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، أن القيادة "لا تقوم على فرض الرأي او السلطة، بل ترتكز على الحوار والحكمة وروح الشراكة والتواضع، وتحمل المسؤولية".

كلام السيدة الأولى جاء خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "القيادة النسائية شريك محوري في تعزيز الاخوة الإنسانية"، عقدت في متحف زايد الوطني في ابوظبي، في اطار الاحتفال بتوزيع "جائزة زايد للاخوة الإنسانية"، في نسختها الثالثة باشراف "مجلس الاخوة الإنسانية العالمي"، الذي يجمع نخبة من القادة والخبراء الدوليين البارزين، وعددا من القيادات النسائية والشبابية العالمية، لمناقشة ابرز التحديات الإنسانية واستعراض سبل تعزيز قيم الاخوة الإنسانية حول العالم.

وكان الاحتفال بدأ بكلمة لرئيسة الإدارة الرئيسية في جمهورية أوزبكستان سعيدة ميرزيوييفا، نيابة عن لجنة التحكيم لــ"جائزة زايد للاخوة الإنسانية للعام 2026"، تلتها الجلسة الافتتاحية التي تضمنت جلسة حوارية شاركت فيها السيدة عون والرئيسة السابقة لجمهورية اندونيسيا ميجاواتي سوكارنوبوتري، والسيدة الأولى لجمهورية باكستان الإسلامية السيدة آصفة بوتو زرداري، والسيدة الأولى لجمهورية كولومبيا السيدو فيرونيكا الكوسير، ونائبة مديرة مؤسسة حيدر علييف السيدة ليلى علييف.

وقالت السيدة الأولى في مداخلتها ان مفهوم القيادة تكوّن لديها منذ نشأتها داخل الأسرة، من خلال ما غُرس فيها من قيم المسؤولية والالتزام. وأكدّت أن العائلة في لبنان تشكّل حجر الأساس للمجتمع وهي صمام الأمان الذي يحفظ تماسكه في مواجهة الأزمات والتحديات.

وشدّدت السيدة عون على "أن القيادة لا تقوم على فرض الرأي أو السلطة، بل ترتكز على الحوار والحكمة وروح الشراكة والتواضع وتحمّل المسؤولية". وقالت:"أن هذا النموذج لا يقتصر على إطار العائلة فحسب، بل يمتد ليشمل الوطن بأسره".

ولفتت الى "ان دور المرأة في القيادة الحقيقية يقوم على القدرة على الجمع لا التفرقة، على الإصغاء إلى الآخر واحترامه، وضمان حقه ودوره في بناء المجتمع".

ويذكر ان انعقاد "مجلس الأخوّة الإنسانية" تزامن مع الاحتفاء باليوم الدولي للأخوّة الإنسانية الذي أقرته الأمم المتحدة ويوافق 4 شباط من كل عام، تخليداً لذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية من قِبَل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا الراحل فرنسيس، في أبوظبي في 4 شباط 2019، برعاية رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، راعي الأخوّة الإنسانية.

ومنحت الجائزة هذه السنة لرئيس أذربيجان الهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، عن اتفاق السلام التاريخي بين البلدين، والسيدة زرقاء يفتالي، المُناصرة الأفغانية لتعليم النساء، ومؤسسة "التعاون" الفلسطينية الإنسانية.

