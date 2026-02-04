الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللبنانية الأولى شاركت في احتفال توزيع "جائزة زايد للاخوة الإنسانية" في أبو ظبي: القيادة لا تقوم على فرض الرأي او السلطة
أخبار لبنان
2026-02-04 | 09:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اللبنانية الأولى شاركت في احتفال توزيع "جائزة زايد للاخوة الإنسانية" في أبو ظبي: القيادة لا تقوم على فرض الرأي او السلطة
أكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، أن القيادة "لا تقوم على فرض الرأي او السلطة، بل ترتكز على الحوار والحكمة وروح الشراكة والتواضع، وتحمل المسؤولية".
كلام السيدة الأولى جاء خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "القيادة النسائية شريك محوري في تعزيز الاخوة الإنسانية"، عقدت في متحف زايد الوطني في ابوظبي، في اطار الاحتفال بتوزيع "جائزة زايد للاخوة الإنسانية"، في نسختها الثالثة باشراف "مجلس الاخوة الإنسانية العالمي"، الذي يجمع نخبة من القادة والخبراء الدوليين البارزين، وعددا من القيادات النسائية والشبابية العالمية، لمناقشة ابرز التحديات الإنسانية واستعراض سبل تعزيز قيم الاخوة الإنسانية حول العالم.
وكان الاحتفال بدأ بكلمة لرئيسة الإدارة الرئيسية في جمهورية أوزبكستان سعيدة ميرزيوييفا، نيابة عن لجنة التحكيم لــ"جائزة زايد للاخوة الإنسانية للعام 2026"، تلتها الجلسة الافتتاحية التي تضمنت جلسة حوارية شاركت فيها السيدة عون والرئيسة السابقة لجمهورية اندونيسيا ميجاواتي سوكارنوبوتري، والسيدة الأولى لجمهورية باكستان الإسلامية السيدة آصفة بوتو زرداري، والسيدة الأولى لجمهورية كولومبيا السيدو فيرونيكا الكوسير، ونائبة مديرة مؤسسة حيدر علييف السيدة ليلى علييف.
وقالت السيدة الأولى في مداخلتها ان مفهوم القيادة تكوّن لديها منذ نشأتها داخل الأسرة، من خلال ما غُرس فيها من قيم المسؤولية والالتزام. وأكدّت أن العائلة في لبنان تشكّل حجر الأساس للمجتمع وهي صمام الأمان الذي يحفظ تماسكه في مواجهة الأزمات والتحديات.
وشدّدت السيدة عون على "أن القيادة لا تقوم على فرض الرأي أو السلطة، بل ترتكز على الحوار والحكمة وروح الشراكة والتواضع وتحمّل المسؤولية". وقالت:"أن هذا النموذج لا يقتصر على إطار العائلة فحسب، بل يمتد ليشمل الوطن بأسره".
ولفتت الى "ان دور المرأة في القيادة الحقيقية يقوم على القدرة على الجمع لا التفرقة، على الإصغاء إلى الآخر واحترامه، وضمان حقه ودوره في بناء المجتمع".
ويذكر ان انعقاد "مجلس الأخوّة الإنسانية" تزامن مع الاحتفاء باليوم الدولي للأخوّة الإنسانية الذي أقرته الأمم المتحدة ويوافق 4 شباط من كل عام، تخليداً لذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية من قِبَل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا الراحل فرنسيس، في أبوظبي في 4 شباط 2019، برعاية رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، راعي الأخوّة الإنسانية.
ومنحت الجائزة هذه السنة لرئيس أذربيجان الهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، عن اتفاق السلام التاريخي بين البلدين، والسيدة زرقاء يفتالي، المُناصرة الأفغانية لتعليم النساء، ومؤسسة "التعاون" الفلسطينية الإنسانية.
أخبار لبنان
الأولى
شاركت
احتفال
توزيع
"جائزة
للاخوة
الإنسانية"
القيادة
الرأي
السلطة
التالي
رئيس الجمهورية تلقى رسالة من البابا لاوون واستقبل دويهي والأمين التنفيذي ل "الاسكوا"
يزبك بعد جلسة لجنة البيئة: أزمة النفايات في عكار على طريق الحل مع إنشاء المطمر الصحي قبل رمضان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-07
الرئيس عون واللبنانية الاولى شاركا في نيقوسيا في احتفال تسلم قبرص رئاسة الاتحاد الاوروبي
أخبار لبنان
2026-01-07
الرئيس عون واللبنانية الاولى شاركا في نيقوسيا في احتفال تسلم قبرص رئاسة الاتحاد الاوروبي
0
آخر الأخبار
2026-01-07
غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": لا نقوم بأي تسوية أو تنازل حول الانتخابات النيابية
آخر الأخبار
2026-01-07
غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": لا نقوم بأي تسوية أو تنازل حول الانتخابات النيابية
0
أخبار لبنان
2025-12-21
الرئيس عون والسيدة الأولى شاركا أولاد موظفي الرئاسة ولواء الحرس توزيع هدايا العيد وراس السنة
أخبار لبنان
2025-12-21
الرئيس عون والسيدة الأولى شاركا أولاد موظفي الرئاسة ولواء الحرس توزيع هدايا العيد وراس السنة
0
أخبار لبنان
2025-11-09
معوض رعى إحتفال "حركة الإستقلال" في ملبورن وشارك في قداس ذكرى إستشهاد الرئيس معوض
أخبار لبنان
2025-11-09
معوض رعى إحتفال "حركة الإستقلال" في ملبورن وشارك في قداس ذكرى إستشهاد الرئيس معوض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:08
رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت تعليق الاضراب: إفساحًا في المجال لتفاوض جدي في وزارة المالية
أخبار لبنان
14:08
رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت تعليق الاضراب: إفساحًا في المجال لتفاوض جدي في وزارة المالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
0
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-26
اليسار مفقودة تحت الركام في اليوم الثالث على الانهيار...ورسالة بالدموع من رجل مسن الى الرئيس
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-26
اليسار مفقودة تحت الركام في اليوم الثالث على الانهيار...ورسالة بالدموع من رجل مسن الى الرئيس
0
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
0
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
0
منوعات
05:00
مشهد صادم أمام أعين الشرطة في لندن: لصوص يعودون إلى محل مجوهرات لاستعادة مسروقاتهم!
منوعات
05:00
مشهد صادم أمام أعين الشرطة في لندن: لصوص يعودون إلى محل مجوهرات لاستعادة مسروقاتهم!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
0
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
0
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي
0
أخبار دولية
13:21
إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد
أخبار دولية
13:21
إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية
0
أخبار دولية
13:19
أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟
أخبار دولية
13:19
أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟
0
أخبار دولية
13:16
لماذا تقبل طهران التفاوض على النووي وترفضه على الباليستي؟
أخبار دولية
13:16
لماذا تقبل طهران التفاوض على النووي وترفضه على الباليستي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
2
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
3
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
4
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
5
حال الطقس
03:25
عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة
حال الطقس
03:25
عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة
6
اخبار البرامج
16:00
بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية
اخبار البرامج
16:00
بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية
7
منوعات
02:53
ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين
منوعات
02:53
ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين
8
اسرار
23:46
أسرار الصحف 4-2-2026
اسرار
23:46
أسرار الصحف 4-2-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More