الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ليلة القرار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت تعليق الاضراب: إفساحًا في المجال لتفاوض جدي في وزارة المالية

أخبار لبنان
2026-02-04 | 14:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت تعليق الاضراب: إفساحًا في المجال لتفاوض جدي في وزارة المالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت تعليق الاضراب: إفساحًا في المجال لتفاوض جدي في وزارة المالية

 اعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، تعليق الإضراب والعودة إلى العمل ابتداءً من يوم غد الخميس 5 الحالي، وذلك إفساحًا في المجال لتفاوض فعلي وجدي في وزارة المالية، بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان".

 واوضحت ان "هذا القرار يأتي كخطوة مسؤولة ومحدودة زمنيًا، تهدف إلى تمكين السلطة التنفيذية من الالتزام بواجباتها القانونية والدستورية، ولا سيّما مبدأ استمرارية المرفق العام، ومبدأ العدالة والمساواة بين العاملين في القطاع العام، وحماية الحق بالأجر العادل".

واكدت أن "تعليق الإضراب لا يُشكّل تنازلًا عن الحقوق، ولا يُفسَّر على أنه قبول بالأمر الواقع، بل هو إنذار أخير لإلزام الحكومة ووزارة المالية باتخاذ قرارات محددة ضمن مهلة واضحة، تشمل:

- تصحيح الأجور بشكل يراعي القدرة الشرائية.

- احترام القوانين النافذة المتعلقة بحقوق الموظفين والمتقاعدين،

- الامتناع عن أي إجراءات أحادية أو تعسفية تمسّ الحقوق المكتسبة".

وحذرت الرابطة من أن "أي إخفاق في تحقيق نتائج ملموسة، وأي محاولة لاستخدام التفاوض كغطاء للمماطلة أو كسب الوقت، سيُعدّ تجاهلا وتهربا واضحا من واجبات الدولة تجاه موظفيها، ويترتب عليه سقوط مفاعيل تعليق الاضراب فورًا، والانتقال إلى تحركات تصعيدية مفتوحة تُحدَّد أشكالها وتوقيتها وفق الأطر القانونية المتاحة".

 واشارت إلى أنّ "تجمع روابط القطاع العام سيصدر بيانًا توضيحيًا اليوم، يتضمن التوصيات والخيارات النضالية المرتقبة، والتي ستُشكّل مرجعية للمرحلة المقبلة".          

وإذ اكدت "التزامها الكامل بالقانون وبالمصلحة العامة"، شددت في المقابل على أنها "لن تقبل باستمرار انتهاك حقوق الموظفين تحت أي ذريعة مالية أو سياسية، وأن المحاسبة الشعبية والقانونية ستبقى الخيار المشروع عند تعطيل الحقوق".

أخبار لبنان

موظفي

الإدارة

العامة

اعلنت

تعليق

الاضراب:

إفساحًا

المجال

لتفاوض

وزارة

المالية

LBCI التالي
فرنجية: تأجيل الانتخابات النيابية خطأ وإذا خُيّرت بين الفراغ والتمديد فأنا مع التمديد
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-25

رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-21

رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت تعليق التوقّف عن العمل

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-10

رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الاضراب العام ابتداءً من الثلاثاء 13 ولغاية الأحد 18

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-26

رابطة موظفي الادارة العامة أعلنت الاستمرار بالاضراب المفتوح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:01

قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
16:57

فرنجية: تأجيل الانتخابات النيابية خطأ وإذا خُيّرت بين الفراغ والتمديد فأنا مع التمديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-29

"التيار" يوجه مذكّرة شاملة للبابا: اتفاقية الهدنة هي الأفضل في انتظار السلام العادل

LBCI
اقتصاد
2026-02-03

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-06

غارات اسرائيلية استهدفت كفردونين

LBCI
اقتصاد
2025-11-18

البساط من مؤتمر بيروت 1: طريق التعافي ستكون صعبة وطويلة... وملتزمون بإعادة بناء الدولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:01

قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية

LBCI
أخبار دولية
13:32

إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
13:21

إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية

LBCI
أخبار دولية
13:19

أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:20

رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..

LBCI
أخبار لبنان
08:04

لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن

LBCI
حال الطقس
03:25

عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة

LBCI
خبر عاجل
12:35

أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة

LBCI
خبر عاجل
14:57

أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع

LBCI
منوعات
02:53

ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين

LBCI
خبر عاجل
14:21

ترامب: سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك

LBCI
أخبار لبنان
11:55

رعد من بعبدا: حريصون على التفاهم والتعاون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More