فرنجية: تأجيل الانتخابات النيابية خطأ وإذا خُيّرت بين الفراغ والتمديد فأنا مع التمديد
أخبار لبنان
2026-02-04 | 16:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
فرنجية: تأجيل الانتخابات النيابية خطأ وإذا خُيّرت بين الفراغ والتمديد فأنا مع التمديد
رأى النائب طوني فرنجية أن "التفاوض على صعيد أميركا وإيران حتما جدي والمشهد الإقليمي مقلق وأتمنى أن يحصل هذا التفاهم لأنه يؤثر على لبنان بشكل مباشر".
وأوضح، في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـ LBCI، أن مرحلة جديدة تطرق باب الشرق الأوسط وعلى لبنان أن يتجهز لهذه المرحلة.
وتمنى فرنجية أن لا ينجر لبنان إلى صراعات، مشيرًا الى أن حزب الله بقي ملتزمًا بقرار 1701 أكثر بكثير من إسرائيل وأنه كان هناك اتفاق على خطوة مقابل خطوة لم يُطبَّق.
وأكد أنه "مؤمن بضرورة حصرية السلاح وبأن يحمي الجيش وحده لبنان وبأن الدولة لن تستقر إلا إذا كان هناك جيش واحد وسلاح واحد".
في السياق، اعتبر أن "هناك جهات في البلد تريد أن نتجه نحو صدام".
وقال: "أعتقد أن الحزب نادم على دخوله في الحرب".
وفي ما يخص موقفه من وزير الخارجية يوسف رجي، عبّر فرنجية عن انزعاجه من منطق تصنيف اللبنانيين بلبناني وغير لبناني، "هذا ما يزعجني بخطاب وزير الخارجية".
وشدد على أنه على الوزير رجي أن يكون وزيرًا لكل اللبنانيين وأن يمثل جميع الكتل والأحزاب.
وعندما سئل عن رأيه بقائد الجيش، رأى أن "قائد الجيش رجل وطني وكفوء وحكيم وهناك جزء من اللبنانيين يريدون الصدام بين الجيش والحزب".
أما في موضوع الموازنة، أكد فرنجية أنه "كان يجب أن يضاف إلى الموازنة "سلاح وتسليح" الجيش اللبناني".
ورأى أن "الدعم الخارجي للجيش اللبناني لن يتوقف وقائد الجيش سيعود من واشنطن حاملًا معه الابقاء على بعض المساعدات".
في هذا الإطار، قال: "هناك شركات أبدت استعدادها للعمل بمطار القليعات لكن الدولة وضعت شروطها على المستثمرين لهذا السبب لم أصوت مع الموازنة لأنه لا تقدم أي حوافز للمستثمرين".
وشرح "امتنعت عن التصويت على الموازنة لأننا كنا بين خيارين إما الشعبوية أو المساومة".
وفي ما يخص قانون الفجوة المالية، أعلن فرنجية "نحن سنصوت ضد قانون الفجوة المالية كما هو اليوم لكن جريمة أن نبقى من دون خطة".
ولفت الى أنه "لا يمكن للدولة أن تُلقي كل مسؤولياتها على مصرف لبنان".
على صعيد منفصل، اعتبر فرنجية أن "الحياة السياسية بحاجة لدم جديد".
كما اعتبر أن "تأجيل الإنتخابات النيابية أمر خاطئ فلا يجب أن تتأجل ولا بدّ أن نعرف موقفنا الآن".
وأشار الى أن "أكثرية المجلس النيابي تريد التمديد ولدى نواب التغيير مصلحة بالتمديد".
وشدد على أنه اذا خيّر بين الفراغ والتمديد، "أنا مع التمديد طبعًا".
وعلى صعيد متصل، أكد فرنجية أن حزب المردة "لم نتكل يومًا على التمويل في الانتخابات فالحلقة الأصعب هي التحالفات".
وأوضح أنه لديهم مرشحون في طرابلس والدنية، ولديهم حلفاء أقوياء في عكار، "ونسعى أيضًا إلى دوائر أخرى قد يكون لنا تأثير فيها".
وفي ما يخص تحالفاتهم، قال فرنجية: "الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم".
وأضاف: "حليفنا في الكورة هو فادي غصن".
وفي موضوع الانقسامات المسيحية السياسية، سأل "ماذا حصل للمسيحيين بسبب التيار والقوات؟ حروب وانقلابات واتفاقات فاشلة".
ورأى "القوات والتيار "بس يختلفوا بخربونا وبس يتفقوا بخربونا"".
وقال: "التيار والقوات "قرّفونا" وبسببهم تراجع الدور المسيحي في لبنان".
وأضاف: "المهم اليوم ألا يتم عزل المسيحيين والمشاكل تخلق التجييش والتحريض والتيار والقوات لا يحتكرون التمثيل المسيحي".
ولفت الى أنه "إذا خرج سليمان فرنجية من الحياة السياسية فستكون خسارة وطنية".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تأجيل
الانتخابات
النيابية
خُيّرت
الفراغ
والتمديد
التمديد
