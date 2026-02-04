الأخبار
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
أخبار لبنان
2026-02-04 | 17:01
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الجيش
يواصل
جولته
واشنطن...
إليكم
المستجدات
أسرار الصحف 5-2-2026
فرنجية: تأجيل الانتخابات النيابية خطأ وإذا خُيّرت بين الفراغ والتمديد فأنا مع التمديد
آخر الأخبار
آخر الأخبار
02:21
الرئيس جوزاف عون بحث مع وزير العمل محمد حيدر ملف الضمان الاجتماعي وأوضاع المتقاعدين وتطرّق إلى شؤون الوزارة والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة
أخبار دولية
02:18
رئيس تايوان بعد مكالمة ترامب وشي: علاقاتنا مع الولايات المتحدة "متينة كالصخر"
أخبار دولية
02:11
هجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف
آخر الأخبار
02:10
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي فوق قرى وبلدات مرجعيون
حال الطقس
01:46
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
اقتصاد
01:00
وزارة الزراعة: حماية القطاع الزراعي لم تعد خياراً بل أولوية وطنية ملحّة
صحف اليوم
00:50
ملفّ انفجار مرفأ بيروت... البيطار استكمل المعلومات التي يحتاج إليها بنسبة 99% (الشرق الأوسط)
أخبار لبنان
00:27
لورا لحود: السياحة في لبنان "قطاع للأمل" ومحرك أساسي لخلق فرص العمل للشباب والنساء
أخبار لبنان
2026-01-28
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
أخبار دولية
2025-12-16
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
آخر الأخبار
2025-12-23
المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم ضمانات بأن برنامجنا النووي سلمي
آخر الأخبار
23:45
الفضة تواصل الهبوط في المعاملات الفورية وتتراجع في أحدث التداولات بأكثر من 15% إلى 74.68 دولارا للأونصة
أخبار لبنان
17:01
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي
أخبار دولية
13:21
إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية
أخبار دولية
13:19
أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
حال الطقس
03:25
عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة
خبر عاجل
14:57
أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
آخر الأخبار
15:40
فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم
خبر عاجل
14:21
ترامب: سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك
خبر عاجل
14:15
رويترز عن ترامب: على المرشد الإيراني خامنئي أن يشعر بالقلق
