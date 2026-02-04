الأخبار
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات

أخبار لبنان
2026-02-04 | 17:01
مشاهدات عالية
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أخبار لبنان

آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
02:21

الرئيس جوزاف عون بحث مع وزير العمل محمد حيدر ملف الضمان الاجتماعي وأوضاع المتقاعدين وتطرّق إلى شؤون الوزارة والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة

LBCI
أخبار دولية
02:18

رئيس تايوان بعد مكالمة ترامب وشي: علاقاتنا مع الولايات المتحدة "متينة كالصخر"

LBCI
أخبار دولية
02:11

هجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف

LBCI
آخر الأخبار
02:10

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي فوق قرى وبلدات مرجعيون

LBCI
حال الطقس
01:46

هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟

LBCI
اقتصاد
01:00

وزارة الزراعة: حماية القطاع الزراعي لم تعد خياراً بل أولوية وطنية ملحّة

LBCI
صحف اليوم
00:50

ملفّ انفجار مرفأ بيروت... البيطار استكمل المعلومات التي يحتاج إليها بنسبة 99% (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار لبنان
00:27

لورا لحود: السياحة في لبنان "قطاع للأمل" ومحرك أساسي لخلق فرص العمل للشباب والنساء

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-28

برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..

LBCI
أخبار دولية
2025-12-16

الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-23

المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم ضمانات بأن برنامجنا النووي سلمي

LBCI
آخر الأخبار
23:45

الفضة تواصل الهبوط في المعاملات الفورية وتتراجع في أحدث التداولات بأكثر من 15% إلى 74.68 دولارا للأونصة

LBCI
أخبار لبنان
17:01

قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية

LBCI
أخبار دولية
13:32

إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
13:21

إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية

LBCI
أخبار دولية
13:19

أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟

LBCI
أخبار لبنان
07:20

رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..

LBCI
أخبار لبنان
08:04

لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن

LBCI
حال الطقس
03:25

عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة

LBCI
خبر عاجل
14:57

أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع

LBCI
خبر عاجل
12:35

أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة

LBCI
آخر الأخبار
15:40

فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم

LBCI
خبر عاجل
14:21

ترامب: سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك

LBCI
خبر عاجل
14:15

رويترز عن ترامب: على المرشد الإيراني خامنئي أن يشعر بالقلق

