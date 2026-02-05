قبيسي: على كل الأطراف السياسية أن تعي خطورة المرحلة الراهنة

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي أن على كل الأطراف السياسية في لبنان أن تعي خطورة المرحلة الراهنة، وأن تدعو فعليًا إلى موقف وطني موحّد لمواجهة كل المخاطر التي تهدد البلاد، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب.