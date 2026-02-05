الأخبار
رجي اتصل بنظيره الكويتي مهنئاً ومؤكدا حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية
أخبار لبنان
2026-02-05 | 07:19
رجي اتصل بنظيره الكويتي مهنئاً ومؤكدا حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية
أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الجديد لدولة الكويت جراح جابر الأحمد الجابر وتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكداً "حرص لبنان الدائم على تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".
وعبّر رجي عن أمله في "مواصلة التعاون الثنائي بين لبنان والكويت في مختلف المجالات، والعمل معاً على تطوير هذه العلاقات وترسيخها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين".
من جهته، شكر الوزير الكويتي نظيره اللبناني على اتصاله وتهنئته، مؤكداً" حرص الكويت على الاستمرار في دعم لبنان وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين".
