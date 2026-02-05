مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة

بعث مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، رسالة إلى أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، عزّاه فيها بوفاة عبد الكريم نصر الله، والد الأمين العام السابق الشهيد حسن نصر الله، مؤكداً خلالها أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، باعتبارها العمود الفقري للمقاومة، مستعدة تماماً لمواجهة أي تهديد خارجي، وخاصة من الولايات المتحدة الأميركية و"إسرائيل"، مشدداً على يقينه بأن "النصر سيكون حليف جبهة المقاومة".