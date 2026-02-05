لجنة الزراعة بحثت في اتفاقية التيسير العربية وقانون القنب الهندي في حضور وزراء الزراعة والإقتصاد والصناعة

عقدت لجنة الزراعة والسياحة جلسة اليوم برئاسة النائب أيوب حميد وحضور وزراء الزراعة نزار هاني والاقتصاد عامر البساط والصناعة جو عيسى الخوري والنواب الأعضاء وعدد من النقابيين.



وقال النائب حميد بعد الجلسة : "كان عنوان جلستنا متشعبا وشاركنا في الجلسة وزراء الزراعة والاقتصاد والصناعة ومجموعة من النقابيين المهتمين بالشق الذي له علاقة بالزراعة بشكل عام. وكان على جدول اعمالنا نقاط أساسية لها علاقة في موضوع التسهيل الزراعي بين لبنان والبلدان العربية وجرت مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع تتعلق بمضمون هذه الاتفاقية ،خصوصا ان هناك مجموعة من البلدان العربية عطلت الالتزام بهذه الاتفاقية وهناك مواضيع ممكن تصويبها من خلال الادارات المعنية وهناك امكانية أيضا لدور المجلس النيابي بما يتعلق ي هذا الموضوع.



والنقطة الثانية المرتبطة في موضوع تسهيل الاتفاقية لها علاقة بالبطاطا ان بالإنتاج المحلي في البقاع او منطقة عكار والشمال بشكل عام وكيفية المواءمة ما بين الصناعات ذات الطابع الغذائي خصوصا "الشيبس" وغيره من المنتجات التي تعتمد على نوع معين من البطاطا وكيفية التنسيق والتعاطي بعناية معالي وزير الزراعة بما يتعلق بين المصنع وامكانية استمرارية المصنع والإبقاء على نمط حياة المزارع الذي ربما لديه أذونات بأرض محدودة.



والنقطة الثالثة لها علاقة بقانون القنب الهندي للصناعات الطبية والتي لها علاقة بالسيارات وسوى ذلك وأيضا ما جرى في السعي إلى تنفيذ هذا القانون وصار اتفاق مع وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد على اساس ان يعمل من خلال وزارة الصناعة تحديدا ووزارة الاقتصاد ما يمكن ان يقال فيه، فريق عمل متنوع بما يتعلق باصحاب الوجع اياً يكونوا اصحاب الوجع لنصل الى الاليات التي تضمن امكانية تنفيذ القوانين والمحافظة على مصلحة المزارع والمصنع والمستهلك".



الوزير هاني



وقال الوزيرهاني:" كانت جلسة اللجنة مهمة اليوم وقاربنا مواضيع مهمة وتمس حياة المزارعين بشكل مباشر وترتبط بالمستهلكين في لبنان. وعنوان الجلسة هو حماية الإنتاج المحلي. وتم التفاهم على تحديد الكميات التي سنستوردها هذه السنة من البطاطا.بخصوص اتفاقية التيسير العربية سننكب كوزراء اقتصاد وصناعة وزراعة، ووضعت دراسة متكاملة في وزارة الزراعة ورفعت لرئاسة الحكومة التقرير باعادة النظر باتفاقية التيسير العربية ونحن في ظروف استثنائية ونريد ان نقوم بحماية إنتاجنا المحلي".



أضاف: اما بالنسبة لموضوع القنب الهئية الناظمة تعمل بجدية كاملة لإنهاء المراسيم التطبيقية التي تحتاجها.