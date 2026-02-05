الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة الزراعة بحثت في اتفاقية التيسير العربية وقانون القنب الهندي في حضور وزراء الزراعة والإقتصاد والصناعة
أخبار لبنان
2026-02-05 | 08:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
لجنة الزراعة بحثت في اتفاقية التيسير العربية وقانون القنب الهندي في حضور وزراء الزراعة والإقتصاد والصناعة
عقدت لجنة الزراعة والسياحة جلسة اليوم برئاسة النائب أيوب حميد وحضور وزراء الزراعة نزار هاني والاقتصاد عامر البساط والصناعة جو عيسى الخوري والنواب الأعضاء وعدد من النقابيين.
وقال النائب حميد بعد الجلسة : "كان عنوان جلستنا متشعبا وشاركنا في الجلسة وزراء الزراعة والاقتصاد والصناعة ومجموعة من النقابيين المهتمين بالشق الذي له علاقة بالزراعة بشكل عام. وكان على جدول اعمالنا نقاط أساسية لها علاقة في موضوع التسهيل الزراعي بين لبنان والبلدان العربية وجرت مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع تتعلق بمضمون هذه الاتفاقية ،خصوصا ان هناك مجموعة من البلدان العربية عطلت الالتزام بهذه الاتفاقية وهناك مواضيع ممكن تصويبها من خلال الادارات المعنية وهناك امكانية أيضا لدور المجلس النيابي بما يتعلق ي هذا الموضوع.
والنقطة الثانية المرتبطة في موضوع تسهيل الاتفاقية لها علاقة بالبطاطا ان بالإنتاج المحلي في البقاع او منطقة عكار والشمال بشكل عام وكيفية المواءمة ما بين الصناعات ذات الطابع الغذائي خصوصا "الشيبس" وغيره من المنتجات التي تعتمد على نوع معين من البطاطا وكيفية التنسيق والتعاطي بعناية معالي وزير الزراعة بما يتعلق بين المصنع وامكانية استمرارية المصنع والإبقاء على نمط حياة المزارع الذي ربما لديه أذونات بأرض محدودة.
والنقطة الثالثة لها علاقة بقانون القنب الهندي للصناعات الطبية والتي لها علاقة بالسيارات وسوى ذلك وأيضا ما جرى في السعي إلى تنفيذ هذا القانون وصار اتفاق مع وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد على اساس ان يعمل من خلال وزارة الصناعة تحديدا ووزارة الاقتصاد ما يمكن ان يقال فيه، فريق عمل متنوع بما يتعلق باصحاب الوجع اياً يكونوا اصحاب الوجع لنصل الى الاليات التي تضمن امكانية تنفيذ القوانين والمحافظة على مصلحة المزارع والمصنع والمستهلك".
الوزير هاني
وقال الوزيرهاني:" كانت جلسة اللجنة مهمة اليوم وقاربنا مواضيع مهمة وتمس حياة المزارعين بشكل مباشر وترتبط بالمستهلكين في لبنان. وعنوان الجلسة هو حماية الإنتاج المحلي. وتم التفاهم على تحديد الكميات التي سنستوردها هذه السنة من البطاطا.بخصوص اتفاقية التيسير العربية سننكب كوزراء اقتصاد وصناعة وزراعة، ووضعت دراسة متكاملة في وزارة الزراعة ورفعت لرئاسة الحكومة التقرير باعادة النظر باتفاقية التيسير العربية ونحن في ظروف استثنائية ونريد ان نقوم بحماية إنتاجنا المحلي".
أضاف: اما بالنسبة لموضوع القنب الهئية الناظمة تعمل بجدية كاملة لإنهاء المراسيم التطبيقية التي تحتاجها.
أخبار لبنان
الزراعة
اتفاقية
التيسير
العربية
وقانون
القنب
الهندي
وزراء
الزراعة
والإقتصاد
والصناعة
التالي
اجتماع في وزارة البيئة ناقش نتائج مؤتمر الأطراف COP30 الزين: العمل المناخي أساس في مسار التعافي الاقتصادي
الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-14
لجنة الاقتصاد بحثت مع وزير الصناعة في تعزيز الرؤية الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي
أخبار لبنان
2026-01-14
لجنة الاقتصاد بحثت مع وزير الصناعة في تعزيز الرؤية الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي
0
أخبار لبنان
2025-12-27
الهيئة الناظمة لزراعة القنب: العمل مستمر لإنجاز الأطر التنظيمية
أخبار لبنان
2025-12-27
الهيئة الناظمة لزراعة القنب: العمل مستمر لإنجاز الأطر التنظيمية
0
أخبار لبنان
2025-12-16
وزارة الزراعة تعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الاتفاقات الزراعية والصناعية وحماية الإنتاج المحلي
أخبار لبنان
2025-12-16
وزارة الزراعة تعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الاتفاقات الزراعية والصناعية وحماية الإنتاج المحلي
0
أخبار لبنان
2025-11-14
مجلس الأعمال اللبنانيّ - السعوديّ عقد اجتماعًا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت
أخبار لبنان
2025-11-14
مجلس الأعمال اللبنانيّ - السعوديّ عقد اجتماعًا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:39
هذا ما أوضحته وزارة الاشغال حول ملء بعض الوظائف الشاغرة في مصلحة سكك الحديد
أخبار لبنان
09:39
هذا ما أوضحته وزارة الاشغال حول ملء بعض الوظائف الشاغرة في مصلحة سكك الحديد
0
أخبار لبنان
08:58
الأشغال: بدء إنشاء جسر موقت على معبر العريضة لتعزيز الحركة التجارية والمرورية
أخبار لبنان
08:58
الأشغال: بدء إنشاء جسر موقت على معبر العريضة لتعزيز الحركة التجارية والمرورية
0
أخبار لبنان
08:55
اجتماع في وزارة البيئة ناقش نتائج مؤتمر الأطراف COP30 الزين: العمل المناخي أساس في مسار التعافي الاقتصادي
أخبار لبنان
08:55
اجتماع في وزارة البيئة ناقش نتائج مؤتمر الأطراف COP30 الزين: العمل المناخي أساس في مسار التعافي الاقتصادي
0
أخبار لبنان
08:28
الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة
أخبار لبنان
08:28
الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:52
فقدان مبلغ مالي من صندوق بلدية صيدا... وأمن الدولة يوقف أمينة الصندوق ويُخضع موظفين للتحقيق
أمن وقضاء
05:52
فقدان مبلغ مالي من صندوق بلدية صيدا... وأمن الدولة يوقف أمينة الصندوق ويُخضع موظفين للتحقيق
0
فنّ
2026-02-02
تشابيل روان تتجاوز كل الحدود بإطلالة صادمة في غرامي 2026... لن تصدقوا كيف بدت (صور)
فنّ
2026-02-02
تشابيل روان تتجاوز كل الحدود بإطلالة صادمة في غرامي 2026... لن تصدقوا كيف بدت (صور)
0
أمن وقضاء
2026-01-26
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
2026-01-26
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
0
خبر عاجل
2026-01-26
وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي: نعلن حزمة من المشاريع التنموية عبر صندوق قطر للتنمية منها منحة قدرها 40 مليون دولار اميركي لقطاع الكهرباء ومشروع اقتصادي آخر يدعم القطاع بـ360 مليون دولار
خبر عاجل
2026-01-26
وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي: نعلن حزمة من المشاريع التنموية عبر صندوق قطر للتنمية منها منحة قدرها 40 مليون دولار اميركي لقطاع الكهرباء ومشروع اقتصادي آخر يدعم القطاع بـ360 مليون دولار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
قبيسي: على كل الأطراف السياسية أن تعي خطورة المرحلة الراهنة
أخبار لبنان
07:57
قبيسي: على كل الأطراف السياسية أن تعي خطورة المرحلة الراهنة
0
أخبار دولية
07:49
فانس: واشنطن جاهزة للتحدث مع أي طرف ولكنها لن تتردد في استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر
أخبار دولية
07:49
فانس: واشنطن جاهزة للتحدث مع أي طرف ولكنها لن تتردد في استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر
0
أخبار دولية
07:48
اجتماع استثنائي للكابينت... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:48
اجتماع استثنائي للكابينت... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
06:13
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من دمشق أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي "أولوية مطلقة" لبلاده
أخبار دولية
06:13
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من دمشق أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي "أولوية مطلقة" لبلاده
0
أخبار لبنان
03:17
باسيل: التيار سيبقى قوياً
أخبار لبنان
03:17
باسيل: التيار سيبقى قوياً
0
أخبار لبنان
17:01
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
أخبار لبنان
17:01
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
0
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:46
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
حال الطقس
01:46
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
2
أخبار لبنان
04:23
فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة
أخبار لبنان
04:23
فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة
3
خبر عاجل
14:57
أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع
خبر عاجل
14:57
أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع
4
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
5
أخبار لبنان
08:28
الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة
أخبار لبنان
08:28
الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة
6
أخبار لبنان
07:59
مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة
أخبار لبنان
07:59
مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة
7
آخر الأخبار
15:40
فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم
آخر الأخبار
15:40
فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم
8
خبر عاجل
14:15
رويترز عن ترامب: على المرشد الإيراني خامنئي أن يشعر بالقلق
خبر عاجل
14:15
رويترز عن ترامب: على المرشد الإيراني خامنئي أن يشعر بالقلق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More