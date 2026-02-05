الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة

أعلنت المديرية العامة للجمارك أن شعبة المكافحة البرية في ضابطة بيروت، ضبطت في محلة الجديدة- المتن مستودعاً يحوي على كمية تفوق ٣ طن من الاجبان الملوثة ولا تحمل لصيقة صلاحية ومخالفة للشروط الصحية ومن دون تبريد .



وقد جرى حجز البضاعة و تم سوق المخالف للتحقيق وفقاً للاصول والقوانين المرعية الاجراء.