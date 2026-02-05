الأخبار
وزير الصحة زار مركز سرطان الأطفال: الإنفاق على الأدوية إرتفع من 32 مليونًا إلى 103 ملايين

أخبار لبنان
2026-02-05 | 11:50
مشاهدات عالية
2min
وزير الصحة زار مركز سرطان الأطفال: الإنفاق على الأدوية إرتفع من 32 مليونًا إلى 103 ملايين

قام وزير الصحة ركان ناصر الدين بزيارة إلى مركز سرطان الأطفال لمناسبة اليوم العالمي للسرطان حيث اجتمع بمسؤولي المركز والتقى عددًا من الأهالي الذين يتابعون علاج أطفالهم كما شارك في لقاء حضرته السيدة نورة جنبلاط، ووزير العمل محمد حيدر، والسفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود.

ونوه ناصر الدين بـ"الجهود التي يبذلها مركز سرطان الأطفال الذي شكّل على الدوام السند الداعم للأطفال المصابين".

وتوجّه بالشكر، باسم وزارة الصحة العامة، إلى "جميع العاملين في المركز، فردًا فردًا، تقديرًا لجهودهم في علاج كل طفل مصاب بالسرطان سواء كان لبنانيًا أو مقيمًا".

وتطرّق إلى "ما تقوم به الوزارة في مجال علاج مرض السرطان، موضحًا أنه عند تسلّمه الوزارة، إتخذ القرار بتوسيع البروتوكولات العلاجية التي كانت محدودة نتيجة الإمكانات المتواضعة".

وأوضح أنه "نتيجة لهذا الإلتزام والتعهد، إرتفع الإنفاق على أدوية السرطان من 32 مليون دولار عام 2024 إلى 103 ملايين عام 2025".

وقال "إن توسيع البروتوكولات العلاجية انعكس زيادةً في الإنفاق تجاوزت 400%، وهو ما شمل كميات الأدوية المقدّمة، إذ مقابل تأمين 64 ألف علبة دواء لأمراض سرطانية ومزمنة عام 2024، تم تأمين 200 ألف علبة دواء في عام 2025".

وأكد أن "هذه الأرقام، وفي ظل ميزانيات محدودة كميزانية الدولة اللبنانية ووزارة الصحة العامة، تعكس إنجازًا مهمًا، منوّهًا بأن الفضل في ذلك يعود إلى اللجان الطبية التي وضعت ووسّعت البروتوكولات العلاجية، وإلى المناقصات الشفافة التي أجرتها الوزارة، والتي أدّت إلى تخفيض كبير في أسعار الأدوية".

وتوجّه بالشكر إلى "الجامعة الأميركية في بيروت على الدعم الذي تقدّمه"، معلنًا أن "الجامعة، وفي إطار التجاوب مع قراره التغطية الكاملة بنسبة 100% لعمليات زرع نقي العظم للأطفال في لبنان في كل المستشفيات الحكومية والخاصة، ستقدم 30 عملية زرع نقي العظم لعام 2026 لخدمة المرضى اللبنانيين".

وختم مؤكدًا أن "وزارة الصحة العامة ماضية قدمًا في خطتها الاستراتيجية لمواجهة السرطان، وتعزيز التشخيص المبكر لهذا المرض"، مشيرًا إلى أنه "سيتم إطلاق ثلاث حملات توعية وتشخيص مبكر خلال عام 2026، لكل من سرطانات القولون والبروستات والثدي". 

أخبار لبنان

الصحة

سرطان

الأطفال:

الإنفاق

الأدوية

إرتفع

مليونًا

ملايين

