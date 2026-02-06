الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

السفير الأميركي في بيروت، ميشال عيسى عرض مع الرئيس جوزاف عون الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة، وتم التداول في نتائج زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين الأميركيين في اطار التعاون القائم بين الجيشين الأميركي واللبناني.
