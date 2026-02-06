الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة، وتم التداول في نتائج زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين في اطار التعاون القائم بين الجيشين الأميركي واللبناني.



وتم البحث في التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر في باريس في ٥ آذار المقبل والذي ستشارك فيه الولايات المتحدة الأميركية، والذي سيسبقه اجتماع تحضيري لتنسيق المواقف، ولاسيما أن حضور الرئيس عون المؤتمر إلى جانب الرئيس ماكرون يعطي للمؤتمر أهمية مميزة.



وتناول البحث أيضا مع الرئيس عون التطورات في المنطقة والاجتماع المقرر عقده في مسقط.