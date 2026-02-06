الهيئة المنظِّمة للاتصالات تحذّر من مخاطر خدمات الإنترنت غير الشرعية



في إطار دورها في حماية المستهلك وتنظيم قطاع الاتصالات، أطلقت الهيئة المنظِّمة للاتصالات حملة توعوية تُسلّط الضوء على المخاطر المرتبطة بالاشتراك بخدمات إنترنت عبر شبكات غير مرخّصة ولا تلتزم بالمعايير التقنية والأمنية المعتمدة.



وتُبيّن الحملة أن هذه الخدمات قد تؤدي إلى تدنّي جودة الاتصال وعدم استقراره، خصوصًا خلال أوقات الذروة، إضافة إلى غياب أي حماية لحقوق المشتركين عند حصول أعطال أو مشاكل تقنية، فضلًا عن المخاطر المحتملة على البيانات الشخصية والخصوصية.



وقد أصدرت الهيئة المنظِّمة للاتصالات قرارًا يُلزم شركات الإنترنت المرخّصة بنقل المشتركين الذين يحصلون على الخدمة عبر شبكات غير شرعية إلى شبكات قانونية ضمن السنترالات المجهزة بالألياف الضوئية خلال مهلة 30 يومًا، مع ضمان استمرارية الخدمة ومن دون أي كلفة إضافية على المشتركين.



