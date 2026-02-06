رجي استقبل وفدًا برلمانيًا ألمانيًا وبحثٌ في تعزيز التعاون ودعم لبنان

استقبل وزير الخارجية يوسف رجي وفدا برلمانيا المانيا برئاسة رئيس مجموعة الاتحاد الديمقراطي المسيحي النائب ينس شباهن، وتمّ البحث في العلاقات الثنائية والتطورات في لبنان والمنطقة.



وشكر رجي ألمانيا على دعمها الدائم للبنان في المحافل الدولية ومن خلال مشاركتها في القوات البحرية التابعة لليونيفيل.



وتمنى أن يكون لها دور سياسي أكثر فعالية، مشددا على" إمكانية تدخلها لدى إسرائيل لتوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان وتنسحب من الأراضي التي تحتلها"، مؤكداً في المقابل "التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ قرارها المتعلق بحصر السلاح وكل القرارات الدولية ذات الصلة".



كما دعا الوزير رجي المانيا إلى "المساعدة في تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعدما بات هذا الملف يشكل عبئاً كبيراً على الدولة اللبنانية ويفوق قدراتها".



من جهته، أبلغ الوفد البرلماني الالماني الوزير رجي عن" تشكيل اللجنة البرلمانية الألمانية - اللبنانية المشتركة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين".



وأبدى" استعداد المانيا لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد اللبناني".



وسأل أخيراً عن التوجه الذي ستعتمده الدولة اللبنانية لملء الفراغ الذي قد يترتب عن انتهاء مهمة اليونيفيل.