شقير يبحث مع سفير مولدوفا سبل تنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان سفير مولدوفا في لبنان Oleg Serebrian بحضور قنصل مولدوفا في لبنان إلياس سعد، وجرى البحث في سبل تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.



شقير



وبعدما رحب شقير بسفير مولدوفا، أكد أن الهيئات الاقتصادية الممثلة للقطاع الخاص اللبناني تعمل دائماً على تطوير وتنمية علاقات لبنان الاقتصادية مع الخارج، مشيراً الى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين للبحث في سبل التعاون الاقتصادي المشترك وتحديد الفرص المتاحة في هذا الإطار.



سفير مولدوفا



من جهته، شكر سفير مولدوفا شقير على استقباله واهتمامه بتنمية العلاقات الاقتصادية مع بلاده، مؤكداً رغبة مولدوفا بتقوية العلاقات الاقتصادية مع لبنان، وأشار إستعداد بلاده لاتخاذ الإجراءات الممكنة والمطلوبة للتقدم على هذا المسار.



إتفاق



في نهاية اللقاء، تم الإتفاق بين الجانبين على الإعداد لتوقيع إتفاق تعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة مولدوفا كخطوة هامة تشكل ركيزة اساية لتنمية العلاقات الإقتصادية.



وقدم سفير مولدوفا هدية تذكارية لشقير، فيما قدم شقير للسفير كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.