جلسة بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام والرواتب... اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء

أقّر مجلس الوزراء عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام ولا سيما الرواتب.



ووافق المجلس على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ لمطار القليعات كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات.



وعن موضوع مطار القليعات، أعلن ووير الاعلام بول مرقص أن وزارة الأشغال أكدت أن مقاربتها للملف تنطلق من رؤية شاملة تهدف لوضع هذا المرفق الحيوي في الخدمة بأفضل شروط مع معايير سلامة عالمية وجهوزية تشغيلية كاملة عبر التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لوضع الدراسات اللازمة.



ولفت الى انه بعد رشّ مواد سامة في الجنوب تبيّن أنها مبيدات وتقرّر تكليف مجلس البحوث بإجراء مسح بالتعاون مع الجيش والعودة بالنتيجة بأسرع وقت ممكن.