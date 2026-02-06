بارو: المنطقة عند منعطف دقيق… ومؤتمر باريس في 5 آذار لدعم الجيش

اكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من قصر الصنوبر ان "المنطقة تواجه منعطفاً دقيقاً ونحن الآن في وسط تنفيذ خطّة وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة والإصلاحات المالية ولذلك علينا الاستمرار بالعمل بحزم رغم التوترات في المنطقة".وقال "هناك 3 أولويات أساسية اليوم أوّلها الأمن وفرنسا متمسّكة باتفاق وقف إطلاق النار ومصرّة على تطبيقه من قبل كلّ الفرقاء وعلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية".واضاف " سنعقد مؤتمراً في 5 آذار في باريس لحشد الدعم الضروري للجيش وقوى الأمن لتطبيق خطة حصر السلاح والتجهيز لمرحلة ما بعد مغادرة "اليونيفيل" ويجب أن يستعيد لبنان ثقة اللبنانيين والانتشار وفرنسا تدعم الحشد الدولي لإعادة الإعمار".