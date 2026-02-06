الأخبار
بارو: المنطقة عند منعطف دقيق… ومؤتمر باريس في 5 آذار لدعم الجيش

أخبار لبنان
2026-02-06 | 12:10
اكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من قصر الصنوبر ان "المنطقة تواجه منعطفاً دقيقاً ونحن الآن في وسط تنفيذ خطّة وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة والإصلاحات المالية ولذلك علينا الاستمرار بالعمل بحزم رغم التوترات في المنطقة".

وقال "هناك 3 أولويات أساسية اليوم أوّلها الأمن وفرنسا متمسّكة باتفاق وقف إطلاق النار ومصرّة على تطبيقه من قبل كلّ الفرقاء وعلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية".

واضاف " سنعقد مؤتمراً في 5 آذار في باريس لحشد الدعم الضروري للجيش وقوى الأمن لتطبيق خطة حصر السلاح والتجهيز لمرحلة ما بعد مغادرة "اليونيفيل" ويجب أن يستعيد لبنان ثقة اللبنانيين والانتشار وفرنسا تدعم الحشد الدولي لإعادة الإعمار".
 

أخبار لبنان

المنطقة

منعطف

دقيق…

ومؤتمر

باريس

الجيش

LBCI
آخر الأخبار
12:00

بارو: ستُعقد اجتماعات مع الشركاء الأساسيين وأصدقاء لبنان في المنطقة للحديث عن الدعم الذي يُمكن تقديمه في مؤتمر 5 آذار ولودريان سيتولّى هذه المهمة

LBCI
خبر عاجل
2026-01-14

رئاسة الجمهورية: تقرر عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في ٥ آذار يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

LBCI
خبر عاجل
2026-01-14

رئاسة الجمهورية: تقرر عقد مؤتمر لدعم لجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في ٥ آذار يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بارو في بيروت تحضيراً لموتمر دعم الجيش ولتهيئة الأرضية لمؤتمر لدعم لبنان وإعادة الإعمار

LBCI
حال الطقس
04:47

منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:21

سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور

LBCI
أخبار لبنان
03:17

سلام من صور: خطّة بثلاثة محاور للإغاثة وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي

LBCI
صحف اليوم
02:23

دول أوروبية تبلغ لبنان ببقائها جنوباً بعد مغادرة «يونيفيل»..(الشرق الاوسط)

LBCI
خبر عاجل
03:43

عراقجي: لا إمكانية لمهاجمة الأراضي الأميركية إذا هاجمتنا واشنطن لكننا سنهاجم قواعد لها في المنطقة ونحن لا نهاجم دول الجوار بل القواعد الأميركية فيها وهناك فرق كبير بين الأمرين

LBCI
أخبار دولية
2025-12-16

تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة اقتربت من مجالها من جهة البحر الأسود

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-16

الوكالة الوطنية للإعلام: مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدة مروحين بقذيفة فوسفورية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

عيسى الخوري يبحث مع سفير بلغاريا سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:21

سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية

LBCI
رياضة
13:38

العين على افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية الليلة… ولبنان في قلب الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بارو في بيروت تحضيراً لموتمر دعم الجيش ولتهيئة الأرضية لمؤتمر لدعم لبنان وإعادة الإعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الموقف الأميركي بعد جولة المفاوضات الأولى مع ايران...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجيش الاسرائيلي يعلن أنه في حالة إستعداد للدفاع والهجوم ومصادقة على تنفيذ عمليات ضد إيران... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

إلى أي مدى يمكن أن يذهب الجانب الإيراني في المفاوضات وما هو حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات

LBCI
أخبار لبنان
09:55

رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

LBCI
خبر عاجل
10:09

مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات

LBCI
أخبار لبنان
07:17

الداخلية تعلن أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على الدوائر والبلدان

LBCI
أخبار لبنان
05:53

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً

LBCI
أمن وقضاء
09:34

هذا ما تضمّنته زيارة قائد الجيش إلى واشنطن...

LBCI
خبر عاجل
12:21

مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب

LBCI
خبر عاجل
11:26

الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب

