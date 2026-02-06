وزير العمل لـ "جدل": حلّ قريب لتعويضات نهاية الخدمة وحملات صارمة على المؤسسات المخالفة

كشف وزير العمل محمد حيدر أنه يُعمل على حلّ للذين تقاضوا تعويضات نهاية الخدمة بين الـ2019 وبداية الـ2024 وأن التصور بات واضحا وأنه قريبا جدا ستعرض كيفية تنفيذه.



وأكد الوزير حيدر في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بكشف على الشركات النظامية وغير النظامية وأنه خلال سنة قام بكشوفات بقدر ما قام به بسنوات.



ولفت الى أن الصندوق سيغطّي الى حدّ "متوسّط السعر".



وقال: "الضمان لا يغطّي الدخول الى الطوارئ في حال دخل المريض وخرج إلى المنزل ولكن إذا توجّه إلى الطوارئ ثم أُدخل إلى غرفة المستشفى فإن الضمان يغطّي ذلك وهذا منصوص عليه في نظام الضمان".



وأعلن حيدر أن قانون مجلس ادارة الضمان سيقرّ وأن المجلس سيكون مؤلفا من 10 أعضاء من أصحاب الخبرات.



ولفت الى أن هناك خطوة في الضمان الاجتماعي من ناحية قانون التقاعد والحماية وهو يُساعد على التحويل من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام تقاعدي.



كما أشار الوزير الى أن لجنة الاستثمار توظّف أموال الضمان الاجتماعي وتحميها وتستثمر فيها لكي تزيد عائدات الضمان.



وشدد على أن حملات وزارة العمل ستبدأ على المؤسسات وستكون قاسية بحق المخالفة واذا كانت غير شرعية ستُغلق.



وفي سياق منفصل، أكد وزير العمل أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل عبّر عن رأي الدولة اللبنانية التي لا تعتبر حزب الله ارهابي وأنه أمر طبيعي، قائلا: "لنرى ما سيعرضه حول خطة حصر السلاح في الجلسة المقبلة ليبنى على الشيء مقتضاه".



وقال: "تأخرنا في الإعلان عن إعادة الإعمار وأتفهم وجهة نظر الرئيس سلام بسبب الموازنة ولكن على الأقل يجب أن نطمئن الناس بأننا نعمل على ذلك وغدا سيزور رئيس الحكومة الجنوب".