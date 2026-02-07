وفاة مواطن باندلاع حريق في منزله في البازورية

قضى المواطن س. ق جراء اندلاع حريق داخل منزله في بلدة البازورية شرق صور .



وعملت سيارات الاطفاء على اخماده ونقل الجثة الى احد مستشفيات صور.









