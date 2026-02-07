الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام يستكمل جولته الجنوبية...
أخبار لبنان
2026-02-07 | 06:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
سلام يستكمل جولته الجنوبية...
زار رئيس الحكومة نواف سلام، يارين في قضاء صور، ضمن جولته في القرى الجنوبيّة، وقال في كلمة له: "لست غريبا عن يارين وأهلها الصامدين. ليارين مكانة خاصة في قلبي، إذ تربط عائلتي بها علاقة تاريخية، وقد زرتها مرات عدة مع والدي وأعمامي، ثم عدت إليها مرارا في شبابي، وأفخر اليوم بعشائرها وبعروبتهم الأصيلة. إن زيارتي اليوم إلى يارين هي رسالة واضحة بأن الدولة لا تنسى أحدا. أعرف وجع يارين كما أعرف وجع الزلوطية والبستان ومروحين والضهيرة، وكما رأيت وجع جارتكم طير حرفا. هذه البلدات تعرضت لنكبة حقيقية، وبعضها عانى سنوات طويلة من الإهمال والتهميش. لكنني جئت اليوم لأقول أمرا أساسيا: إن دولتنا لا تنظر إلى أبناء هذه المنطقة كأطراف، بل كأهلها وأبنائها. والدولة الحديثة التي نطمح إليها لا تميّز بين ابن يارين وابن طير حرفا، ولا بين ابن مروحين وابن بيروت؛ فالمواطنة واحدة، والحقوق واحدة، والكرامة لا تتجزأ".
وأضاف سلام: "أعلم أيضا أن الاعتداءات ما زالت مستمرة، وأن كثيرا من الناس يعيشون قلقا يوميا، لكنني أعرف أمرا أكبر: أعرف الجنوبيين بكل انتماءاتهم، وأعرف تمسكهم بأرضهم. إن صمودكم هو الأولوية، والدولة ستكون إلى جانبكم لتبقوا في أرضكم وتستمروا فيها. وبسط سلطة الدولة لا يكتمل إلا بإعادة الإعمار وعودة الخدمات، ومن هنا نبدأ بتنفيذ مجموعة من المشاريع في يارين تشمل: إعادة تأهيل الطرقات، إعادة مد شبكات الاتصالات، إعادة مد شبكة المياه بما فيها الخزان والإمدادات، إعادة بناء متوسطة يارين ودعم الخيم الزراعية".
ومن طيرحرفا، قال سلام: "هي واحدة من البلدات التي دفعت أثمانا كبيرة، وسنبدأ فيها تنفيذ عدد من المشاريع الأساسية تشمل: إعادة تأهيل الطرقات، إعادة مد شبكات الاتصالات، إعادة مد شبكة المياه، بما فيها المضخات وتأمين الطاقة الشمسية لها، والخزان والإمدادات، إعادة بناء متوسطة طيرحرفا، دعم الخيم الزراعية".
وتابع سلام: "إن وجود الدولة اليوم هنا هو رسالة في مواجهة هذا الدمار الهائل الذي لن نستسلم له ابدا. فبسط سلطة الدولة لا يكتمل إلا للمدرسة، والمركز الصحي، والمياه والكهرباء والاتصالات، والطرقات سالكة. وبالروح نفسها التي أعلناها في صور، فإن مسار التعافي وإعادة الإعمار هو إطار عمل متكامل يقوم على ثلاثة محاور: الإغاثة، والإعمار، والإنماء الاقتصادي والاجتماعي. إنه مسار واحد مترابط، وليس خطوات متفرقة. واليوم، في طيرحرفا، الرسالة واضحة: الدولة موجودة لتبقى، لا لتزور وترحل".
أخبار لبنان
يستكمل
جولته
الجنوبية...
التالي
وزيرة التربية تعلن العمل مع القطاع التعليمي والاداري على تعويض التلامذة عن كل يوم تعليم يفوتهم
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
02:27
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى مبنى بلدية صور مستهلًا جولته في الجنوب
خبر عاجل
02:27
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى مبنى بلدية صور مستهلًا جولته في الجنوب
0
أخبار دولية
2026-01-14
الرئيس البرازيليّ والروسيّ: أميركا الجنوبية يجب أن تبقى منطقة "سلام"
أخبار دولية
2026-01-14
الرئيس البرازيليّ والروسيّ: أميركا الجنوبية يجب أن تبقى منطقة "سلام"
0
أخبار لبنان
2026-01-23
سلام: أكدت لماكرون ان الحكومة ستواصل استكمال عملية حصر السلاح في الأراضي اللبنانية كافة
أخبار لبنان
2026-01-23
سلام: أكدت لماكرون ان الحكومة ستواصل استكمال عملية حصر السلاح في الأراضي اللبنانية كافة
0
آخر الأخبار
09:11
الرئيس سلام من رميش: رميش صورة للعيش المشترك وقدّمت الكثير من الشهداء للجيش وأنا لا أريد التمييز بين البلدات الجنوبية ومختلف المناطق اللبنانية
آخر الأخبار
09:11
الرئيس سلام من رميش: رميش صورة للعيش المشترك وقدّمت الكثير من الشهداء للجيش وأنا لا أريد التمييز بين البلدات الجنوبية ومختلف المناطق اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:53
عيسى الخوري: لبنان يدعو المانيا الى شراكات والاستفادة من فرص استثمارية حقيقية
أخبار لبنان
09:53
عيسى الخوري: لبنان يدعو المانيا الى شراكات والاستفادة من فرص استثمارية حقيقية
0
أخبار لبنان
09:37
مجلس الوزراء يقرّ تعيين ثمانية مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة
أخبار لبنان
09:37
مجلس الوزراء يقرّ تعيين ثمانية مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة
0
أخبار لبنان
09:33
مجلس الوزراء يقرّ مشروع وزارة العدل رفع سنّ المسؤولية الجزائية إلى 14 عاماً
أخبار لبنان
09:33
مجلس الوزراء يقرّ مشروع وزارة العدل رفع سنّ المسؤولية الجزائية إلى 14 عاماً
0
أخبار لبنان
09:30
رجي: إقرار اتفاقية نقل المحكومين السوريّين الخطوة الأولى في مسار تنقية العلاقات بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
09:30
رجي: إقرار اتفاقية نقل المحكومين السوريّين الخطوة الأولى في مسار تنقية العلاقات بين لبنان وسوريا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-02-06
مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا
خبر عاجل
2026-02-06
مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا
0
خبر عاجل
12:21
مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب
خبر عاجل
12:21
مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
0
حال الطقس
2025-11-19
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
حال الطقس
2025-11-19
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:33
افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية
تقارير نشرة الاخبار
08:33
افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية
0
أخبار دولية
08:25
عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية
أخبار دولية
08:25
عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية
0
أخبار دولية
08:24
ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية
أخبار دولية
08:24
ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية
0
خبر عاجل
07:27
الرئيس سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب
خبر عاجل
07:27
الرئيس سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب
0
أخبار لبنان
07:19
فضل الله يستقبل رئيس الحكومة في بنت جبيل: نأمل أن تثمر الزيارة مشروعًا لإعادة الإعمار
أخبار لبنان
07:19
فضل الله يستقبل رئيس الحكومة في بنت جبيل: نأمل أن تثمر الزيارة مشروعًا لإعادة الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
06:20
رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...
تقارير نشرة الاخبار
06:20
رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...
0
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
03:21
سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور
تقارير نشرة الاخبار
03:21
سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:24
فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات
تقارير نشرة الاخبار
13:24
فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات
2
حال الطقس
04:47
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
حال الطقس
04:47
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
3
أخبار لبنان
06:06
سلام يستكمل جولته الجنوبية...
أخبار لبنان
06:06
سلام يستكمل جولته الجنوبية...
4
خبر عاجل
12:21
مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب
خبر عاجل
12:21
مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب
5
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
6
خبر عاجل
11:26
الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب
خبر عاجل
11:26
الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب
7
خبر عاجل
12:26
مرقص: الموافقة على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ لمطار القليعات كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات
خبر عاجل
12:26
مرقص: الموافقة على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ لمطار القليعات كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات
8
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More