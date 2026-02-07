وزيرة التربية تعلن العمل مع القطاع التعليمي والاداري على تعويض التلامذة عن كل يوم تعليم يفوتهم

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أنه "انطلاقا من حرص الوزيرة الدكتورة ريما كرامي، على صالح الطالبات والطلاب في التعليم الرسمي والنهوض بالمستوى التربوي لهم، تؤكد انها ستعمل جاهدة مع القطاع التعليمي والاداري على تعويض الطالبات والطلاب عن كل يوم تعليم يفوتهم تحت اي ظرف كان، كما تدعو الوزيرة العائلة التربوية و الاهل و المجتمع الى الاصطفاف معها واحتضان المدرسة الرسمية والايمان باهميتها وتقديم كل دعم ممكن لاستمرار نضالها في طريق النهوض والشفاء من الجراح التي اصابتها نتيجة الازمات التي مرت بها البلاد".

