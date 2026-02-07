سلام يزور حاصبيا ومرجعيون غدا

يزور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قضاءي حاصبيا ومرجعيون يوم الاحد ٨ شباط، ويعقد اجتماعات مع نواب المنطقة وعدد من رؤساء الاتحادات والبلديات، وسيكون له عدد من التصريحات خلال الجولة، كما وسيشارك بعدها في افتتاح "سوق عالبيدر" المؤقت في مدينة النبطية.

يرافق سلام وزير الاشغال فايز رسامني، وزير الاتصالات شارل الحاج، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي ورئيس وحدة إدارة الكوارث زاهي شاهين.