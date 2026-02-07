الأخبار
تدابير سير خاصة بسباق نصف ماراتون في الركض على خطّ سلعاتا جبيل غدا

2026-02-07 | 14:54
تدابير سير خاصة بسباق نصف ماراتون في الركض على خطّ سلعاتا جبيل غدا
تدابير سير خاصة بسباق نصف ماراتون في الركض على خطّ سلعاتا جبيل غدا

أعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي أنه بتاريخ 8-2-2026 سيتمّ قطع الطريق من ملعب سلعاتا على خطّ سير الطريق البحري وصولًا إلى ميناء جبيل، وذلك اعتبارًا من الساعة 5.00 صباحًا ولحين الانتهاء.

 

وأوضحت أن ذلك لأن جمعية بيروت ماراثون ستقيم سباق الرولنغ لمسافة نصف ماراتون في الركض (21،1 كلم) وسباق البدل المؤلّف من 4 عدّاءات وعدّاءين، وذلك انطلاقًا من بلدة سلعاتا، وصولًا إلى ميناء جبيل.

 

 وطلبت من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.

