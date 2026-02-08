ميشال حلو للـLBCI: بدأنا نرى عودة الدولة الى الجنوب... والخيار الوحيد في وجه الإسرائيلي هو الخيار الدبلوماسي

رأى الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية ميشال حلو أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى الجنوب مهمة جدا، قائلا: "بدأنا نرى عودة الدولة الى جنوب لبنان".



وأضاف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "لم نشاهد فقط عودة الدولة الى الناس بل شاهدنا أيضا عودة الناس الى الدولة".



واعبر حلو أن "الفرق بين نواف سلام وخيار "حزب الله" هو أن سلام هو فعلا رجل مسؤول بمعنى أنه يتحمّل مسؤولية قراراته. أمّا "حزب الله" فكان يقول "نحمي ونبني"، ولكن لا حمى ولا بنى، بل دُمّر الجنوب".



وشدّد حلو على أن "الخيار الوحيد في وجه الإسرائيلي هو الخيار الدبلوماسي لأن الخيار العسكري انتهى".



وقال: "المعادلة بسيطة جدا، فإما نريد أن يبقى جنوب لبنان منصة للقتال بين المحاور وإما نريد أن يكون جنوب لبنان جزءا أساسيا من لبنان ومحميا من الدولة اللبنانية".