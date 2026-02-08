الأخبار
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
أخبار لبنان
2026-02-08 | 07:17
أخبار لبنان
2026-02-08 | 07:17
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
اعتبر الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري أنه "من غرائب هذا الزمن وعجائب السياسة في لبنان، أن تنضم إحدى الشخصيات السياسية في الشمال إلى حملة العواجل، وهو المعروف في طرابلس وكل لبنان أنه من رواد التفاهم والعلاقة مع "حزب الله"، لكنه قرار نقل البارودة من كتف إلى كتف بما لا يليق بتاريخ عائلة قدمت إلى لبنان رموزاً وطنية يُشهد لها".
وأشار خلال لقاءاته في منسقية طرابلس في "تيار المستقبل" أمس، تحضيراً لإحياء الذكرى الـ 21 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط الحالي، إلى أنه "زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع، وأحدهم من أعطاه "حزب الله" حقيبة وزارية من حصته في العام 2011، بعد أن كان الحزب أساس إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري آنذاك".
وشدد على أن "إحياء الذكرى هذا العام يشكّل محطة أساسية للوقوف إلى جانب الرئيس سعد الحريري والاستماع إلى كلمته والرد على كل الحملات بالمشاركة الكثيفة".
وكان أحمد الحريري عقد في حضور عضو المكتب السياسي ناصر عدرة ومنسق عام طرابلس النقيب بسام زيادة، سلسلة اجتماعات في مقر منسقية طرابلس، مع أعضاء المكتب والمجلس والقطاعات والدوائر، أطلع فيها على التحضيرات الجارية في عاصمة الشمال للمشاركة الكثيفة في إحياء ذكرى 14 شباط.
ثم زار مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، في دار "إفتاء طرابلس"، حيث بحث معه في الأوضاع العامة، وشؤون عاصمة الشمال، وسط تأكيد سماحته على أن "ذكرى 14 شباط لا يمكن إلا ان تبقى في قلوب وعقول اللبنانيين ليستخلصوا منها القيم التي كان رائدها الرئيس رفيق الحريري".
كما زار الحريري، مفتي طرابلس والشمال السابق الشيخ مالك الشعار، في دارته.
أخبار لبنان
المستقبل
أحمد الحريري
طرابلس
حزب الله
التالي
رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي: فك الإضراب واستئناف العمل ابتداءً من الثلاثاء
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء
السابق
0
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
0
أخبار لبنان
10:44
رئيس الجمهورية تابع مع وزير الداخلية عمليات الإنقاذ في المبنى المنهار في طرابلس: لتأمين الإيواء للسكان
أخبار لبنان
10:44
رئيس الجمهورية تابع مع وزير الداخلية عمليات الإنقاذ في المبنى المنهار في طرابلس: لتأمين الإيواء للسكان
0
أمن وقضاء
10:39
الحجار طلب من الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي إعطاء التوجيهات العاجلة لفرقهما للتوجّه فورًا إلى التبانة
أمن وقضاء
10:39
الحجار طلب من الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي إعطاء التوجيهات العاجلة لفرقهما للتوجّه فورًا إلى التبانة
0
أمن وقضاء
10:19
وزير الصحة أعطى توجيهاته بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى في التبانة
أمن وقضاء
10:19
وزير الصحة أعطى توجيهاته بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى في التبانة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-05
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-05
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
0
اخبار البرامج
2026-01-22
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
اخبار البرامج
2026-01-22
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
0
أخبار لبنان
2025-11-28
تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة البابا
أخبار لبنان
2025-11-28
تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة البابا
0
حال الطقس
2026-02-02
منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا
حال الطقس
2026-02-02
منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا
