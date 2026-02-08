رئيس الجمهورية تابع مع وزير الداخلية عمليات الإنقاذ في المبنى المنهار في طرابلس: لتأمين الإيواء للسكان

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار مجريات انهيار المبنى بعد ظهر اليوم في محلة باب التبانة في طرابلس، وتلقى تباعاً التقارير عن عملية رفع الأنقاض وانقاذ من كان في المبنى.



وطلب الرئيس عون من الأجهزة الاسعافية كافة الاستنفار للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وتأمين الإيواء لسكان المبنى، والمباني المجاورة التي أخليت تحسباً لاي طارئ.