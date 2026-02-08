وزيرة الشؤون: فرقنا حاضرة في طرابلس وستبقى إلى جانب الأهالي

كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر منصة "اكس": "ما حصل اليوم في طرابلس موجع ومقلق، ويذكّر بحجم الهشاشة التي تعيشها عائلات كثيرة في المدينة. قلوبنا مع العائلات المنكوبة ومع أهالي الضحايا في هذا اليوم الأليم. فرق وزارة الشؤون الاجتماعية كانت ولا تزال حاضرة في طرابلس، وستبقى إلى جانب الأهالي لمساندتهم والوقوف معهم في مواجهة هذه الكارثة المؤلمة. طرابلس تستحق أن تكون سلامة الناس فيها أولوية دائمة، لا مجرّد استجابة بعد كل فاجعة".