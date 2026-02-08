الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كرامي يرد على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية...
أخبار لبنان
2026-02-08 | 12:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كرامي يرد على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية...
رد رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد قائلا: "ما جرى في طرابلس هو نتيجة الإهمال الذي حذّرنا منه مراراً. ولا تكفي عبارات الأسف بعد سقوط الضحايا. كل قطرة دم تُسفك بسبب غياب الدولة هي مسؤولية هذه الحكومة وبرقبتكم. ومن يعجز عن حماية الناس لا يحق له الاستمرار في حكمهم. المطلوب إغاثة فورية بالأفعال لا بالكلام، وإلا فلتكن استقالة فورية. فطرابلس ليست ساحةً مستباحة، ودم أبنائها ليس تفصيلاً. والتاريخ لن يرحم من قصّر واكتفى بالكلام فيما كانت الأرواح تُزهق. وللحديث صلة… والشارع والناس بيننا إذا لم تعالج الحكومة الأمر فوراً".
أخبار لبنان
تصريح
وزيرة
الشؤون
الاجتماعية...
التالي
السفير البابوي ينقل تضامن البابا مع طرابلس ويعلن النية لعقد مؤتمر يعالج معضلة المباني المتصدعة في طرابلس
وزيرة الشؤون: فرقنا حاضرة في طرابلس وستبقى إلى جانب الأهالي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2026-01-22
رئيس بلدية بيروت يخدع وزيرة الشؤون الاجتماعية والمحافظ (الأخبار)
صحف اليوم
2026-01-22
رئيس بلدية بيروت يخدع وزيرة الشؤون الاجتماعية والمحافظ (الأخبار)
0
أخبار لبنان
2026-01-09
وزيرة الشؤون الإجتماعية: أكثر من نصف مليون لاجئ سوريّ غادر لبنان
أخبار لبنان
2026-01-09
وزيرة الشؤون الإجتماعية: أكثر من نصف مليون لاجئ سوريّ غادر لبنان
0
أخبار لبنان
2025-12-08
حيدر ترأس اجتماعا للجنة الاشراف على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية واستقبل وزيرة الشؤون
أخبار لبنان
2025-12-08
حيدر ترأس اجتماعا للجنة الاشراف على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية واستقبل وزيرة الشؤون
0
آخر الأخبار
2025-12-15
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لـ "عشرين 30": تغيير اسم الوزارة اشارة لها مضمون فنحن نغيّر منهجية الوزارة ونقل فكرة أنّ الدولة تقدّم فقط مساعدات اجتماعية لمفهوم التنمية
آخر الأخبار
2025-12-15
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لـ "عشرين 30": تغيير اسم الوزارة اشارة لها مضمون فنحن نغيّر منهجية الوزارة ونقل فكرة أنّ الدولة تقدّم فقط مساعدات اجتماعية لمفهوم التنمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
0
أخبار لبنان
10:16
وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة
أخبار لبنان
10:16
وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة
0
أخبار لبنان
10:01
قاسم: لا أحد يلعب بيننا وبين رئيس الجمهورية..و"أمل" "وحزب الله" جسد واحد
أخبار لبنان
10:01
قاسم: لا أحد يلعب بيننا وبين رئيس الجمهورية..و"أمل" "وحزب الله" جسد واحد
0
أمن وقضاء
09:21
إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى
أمن وقضاء
09:21
إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-08
توقيع مذكرة تعاون لمساعدة 50 ألف شخص للتدرب على استعمال التكنولوجيا الرقمية
أخبار لبنان
2025-12-08
توقيع مذكرة تعاون لمساعدة 50 ألف شخص للتدرب على استعمال التكنولوجيا الرقمية
0
آخر الأخبار
2025-12-02
الرئيس السوريّ تسلّم رسالة من الرئيس الأميركيّ نقلها له المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك
آخر الأخبار
2025-12-02
الرئيس السوريّ تسلّم رسالة من الرئيس الأميركيّ نقلها له المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك
0
أخبار دولية
2025-12-06
أوكرانيا: روسيا تقصف البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق
أخبار دولية
2025-12-06
أوكرانيا: روسيا تقصف البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق
0
أمن وقضاء
09:21
إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى
أمن وقضاء
09:21
إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
0
تقارير نشرة الاخبار
08:41
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
تقارير نشرة الاخبار
08:41
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار
تقارير نشرة الاخبار
07:45
يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار
0
أخبار دولية
07:15
الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة
أخبار دولية
07:15
الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة
0
أخبار لبنان
07:12
الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية
أخبار لبنان
07:12
الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية
0
أخبار دولية
06:46
خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو
أخبار دولية
06:46
خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو
0
أخبار لبنان
03:29
قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب
أخبار لبنان
03:29
قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب
0
أخبار لبنان
03:25
ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI
أخبار لبنان
03:25
ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI
0
أخبار دولية
02:45
الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي
أخبار دولية
02:45
الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
أخبار لبنان
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
2
حال الطقس
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
حال الطقس
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
3
رياضة
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
رياضة
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
4
خبر عاجل
16:08
عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة
خبر عاجل
16:08
عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة
5
خبر عاجل
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
خبر عاجل
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
6
خبر عاجل
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
خبر عاجل
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
7
خبر عاجل
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
خبر عاجل
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
8
أخبار لبنان
12:57
كرامي يرد على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية...
أخبار لبنان
12:57
كرامي يرد على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More