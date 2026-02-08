كرامي يرد على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية...

رد رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد قائلا: "ما جرى في طرابلس هو نتيجة الإهمال الذي حذّرنا منه مراراً. ولا تكفي عبارات الأسف بعد سقوط الضحايا. كل قطرة دم تُسفك بسبب غياب الدولة هي مسؤولية هذه الحكومة وبرقبتكم. ومن يعجز عن حماية الناس لا يحق له الاستمرار في حكمهم. المطلوب إغاثة فورية بالأفعال لا بالكلام، وإلا فلتكن استقالة فورية. فطرابلس ليست ساحةً مستباحة، ودم أبنائها ليس تفصيلاً. والتاريخ لن يرحم من قصّر واكتفى بالكلام فيما كانت الأرواح تُزهق. وللحديث صلة… والشارع والناس بيننا إذا لم تعالج الحكومة الأمر فوراً".