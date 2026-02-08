الصمد: لاتخاذ إجراءات جدية وسريعة تجنب طرابلس كوارث إضافية

رأى النائب جهاد الصمد، في بيان، أن "استمرار انهيار المباني في مدينة طرابلس وآخرها انهيار مبنى في منطقة باب التبّانة، لم يعد يحتمل، ما يفرض اتخاذ إجراءات جدّيّة وسريعة لكي تتجنب المدينة وقوع كوارث إضافية يسقط بسببها ضحايا أبرياء".



واعتبر أن "المزايدات السياسية في هذا الظرف الصعب ليس وقتها وليست مجديّة، لأنّ حياة الناس وأرواحهم أهم ويجب الإلتفات لإنقاذهم ورفع المعاناة عنهم، والمطلوب اليوم تعاون الجميع للقيام بما يلزم لتجنيب المواطنين المقيمين في أبنية مهدّدة بالإنهيار كوارث إضافية لم تعد المدينة تحتملها".



وقدّم الصمد "العزاء لذوي الشّهداء الذين سقطوا جرّاء الإهمال"، متمنياً "الشّفاء العاجل للجرحى"، وآملاً "أن تستطيع فرق الإنقاذ مساعدة الذين لا يزالون تحت الأنقاض وإخراجهم أحياء وسالمين".