ريفي: إذا لم يُقدُّم مشروع إنقاذي فوري لطرابلس فلن نبقى شهود زور على موتِ أهلنا

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ريفي: إذا لم يُقدُّم مشروع إنقاذي فوري لطرابلس فلن نبقى شهود زور على موتِ أهلنا
أخبار لبنان
2026-02-08 | 13:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ريفي: إذا لم يُقدُّم مشروع إنقاذي فوري لطرابلس فلن نبقى شهود زور على موتِ أهلنا
صدر عن النائب اللواء أشرف ريفي الآتي: "إذا لم يُقدُّم مشروع إنقاذي فوري لمدينة طرابلس، فلن نبقى شهود زور على موتِ أهلنا تحت الأنقاض".
أخبار لبنان
يُقدُّم
مشروع
إنقاذي
لطرابلس
أهلنا
التالي
الصمد: لاتخاذ إجراءات جدية وسريعة تجنب طرابلس كوارث إضافية
رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا: ١٥ وحدة سكنية مفروشة في تصرف اهالي طرابلس
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:51
البنتاغون: القوات الأميركية تحتجز سفينة بالمحيط الهندي بعد فرارها من الحظر في الكاريبي
أخبار دولية
10:51
البنتاغون: القوات الأميركية تحتجز سفينة بالمحيط الهندي بعد فرارها من الحظر في الكاريبي
0
آخر الأخبار
10:43
الإدارة البحرية الأميركية: ننصح السفن التي تحمل العلم الأميركي بالبقاء بعيدًا عن المياه الإقليمية الإيرانية
آخر الأخبار
10:43
الإدارة البحرية الأميركية: ننصح السفن التي تحمل العلم الأميركي بالبقاء بعيدًا عن المياه الإقليمية الإيرانية
0
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
0
أخبار لبنان
10:16
وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة
أخبار لبنان
10:16
وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
0
أخبار لبنان
10:16
وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة
أخبار لبنان
10:16
وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة
0
أخبار لبنان
10:01
قاسم: لا أحد يلعب بيننا وبين رئيس الجمهورية..و"أمل" "وحزب الله" جسد واحد
أخبار لبنان
10:01
قاسم: لا أحد يلعب بيننا وبين رئيس الجمهورية..و"أمل" "وحزب الله" جسد واحد
0
أمن وقضاء
09:21
إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى
أمن وقضاء
09:21
إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-08
توقيع مذكرة تعاون لمساعدة 50 ألف شخص للتدرب على استعمال التكنولوجيا الرقمية
أخبار لبنان
2025-12-08
توقيع مذكرة تعاون لمساعدة 50 ألف شخص للتدرب على استعمال التكنولوجيا الرقمية
0
آخر الأخبار
2025-12-02
الرئيس السوريّ تسلّم رسالة من الرئيس الأميركيّ نقلها له المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك
آخر الأخبار
2025-12-02
الرئيس السوريّ تسلّم رسالة من الرئيس الأميركيّ نقلها له المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك
0
أخبار دولية
2025-12-06
أوكرانيا: روسيا تقصف البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق
أخبار دولية
2025-12-06
أوكرانيا: روسيا تقصف البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق
0
أمن وقضاء
09:21
إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى
أمن وقضاء
09:21
إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
0
تقارير نشرة الاخبار
08:41
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
تقارير نشرة الاخبار
08:41
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار
تقارير نشرة الاخبار
07:45
يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار
0
أخبار دولية
07:15
الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة
أخبار دولية
07:15
الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة
0
أخبار لبنان
07:12
الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية
أخبار لبنان
07:12
الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية
0
أخبار دولية
06:46
خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو
أخبار دولية
06:46
خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو
0
أخبار لبنان
03:29
قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب
أخبار لبنان
03:29
قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب
0
أخبار لبنان
03:25
ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI
أخبار لبنان
03:25
ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI
0
أخبار دولية
02:45
الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي
أخبار دولية
02:45
الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
أخبار لبنان
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
2
حال الطقس
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
حال الطقس
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
3
رياضة
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
رياضة
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
4
خبر عاجل
16:08
عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة
خبر عاجل
16:08
عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة
5
خبر عاجل
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
خبر عاجل
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
6
خبر عاجل
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
خبر عاجل
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
7
خبر عاجل
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
خبر عاجل
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
8
أخبار لبنان
12:57
كرامي يرد على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية...
أخبار لبنان
12:57
كرامي يرد على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More