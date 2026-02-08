0min

ريفي: إذا لم يُقدُّم مشروع إنقاذي فوري لطرابلس فلن نبقى شهود زور على موتِ أهلنا

صدر عن النائب اللواء أشرف ريفي الآتي: "إذا لم يُقدُّم مشروع إنقاذي فوري لمدينة طرابلس، فلن نبقى شهود زور على موتِ أهلنا تحت الأنقاض".