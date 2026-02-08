جعجع: انهيار الأبنية في طرابلس هو نتيجة إهمال على مدى عشرات السنين ويجب اتخاذ التدابير اللازمة

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان، ان "ما حدث في طرابلس خلال فترة تقلّ عن أسبوعين يُشكّل كارثة وطنية كبرى".



وقال: "نشدّ على أيدي رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لوضع الإمكانات المطلوبة بتصرّف مدينة طرابلس في الوقت الحاضر. إن المسلسل المشؤوم لانهيار الأبنية في طرابلس هو نتيجة تراكم أخطاء وإهمال على مدى عشرات السنين، ما يفرض علينا جميعًا اليوم مساندة الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة كلها، تفاديًا للاستيقاظ غدًا، لا سمح الله، على مأساة جديدة".



وأضاف: "نتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلات الذين قضوا في هذا الحدث الأليم، ونتمنّى الشفاء العاجل للمصابين".