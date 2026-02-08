الخير: ليس قضاءً وقدراً إنهيار المبنى في طرابلس بل جريمة موصوفة بالاهمال والاستهتار بأرواح الناس

رأى النائب أحمد الخير، في بيان، أنه "ليس قضاءً وقدراً إنهيار المبنى في شارع سوريا في طرابلس، بعد أسبوعين من إنهيار مبنى القبة، بل جريمة موصوفة بالاهمال والاستهتار بأرواح الناس، تتحمل مسؤوليتها دولة تتخبط بغيابها عن أبسط واجباتها في حفظ حياة الانسان".



وأسف لـ"تحول طرابلس إلى مدينة منكوبة بدولتها، وبكل من يتحمل المسؤولية، والمطلوب اليوم اكثر من أي وقت مضى، أن تقوم الدولة بواجباتها تجاه طرابلس، وأن يكون ملف الأبنية المهددة بالانهيار أولوية الأولويات، وأن تُرصد له، بأسرع وقت، كل الأموال اللازمة، تفادياً للمزيد من الانهيارات".



وختم: "الرحمة للضحايا، والشفاء لكل مصاب، وكل الدعاء والرجاء والأمل بإنقاذ كل روح يمكن انقاذها من تحت الأنقاض".