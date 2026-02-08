الأخبار
وفد نقباء المهن الحرة بحث مع النائب فريد البستاني في اموال النقابات المحتجزة
أخبار لبنان
2026-02-08
استقبل النائب البروفيسور فريد البستاني وفد نقباء المهن الحرّة ضمّ كلّاً من نقيب أطباء بيروت الياس شلالا و نقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت ونقيب المهندسين في بيروت فادي حنّا ونقيب الطوبوغرافيين المجازين سركيس فدعوس ونقيب المحررين الصحافيين جوزف القصيفي وممثل عن نقابة أطباء الأسنان في بيروت علي الديراني وممثل عن نقابة الصيادلة زيد الحاج شحادة.
وقد عرض الوفد على النائب البستاني مشكلة اموال النقابات المحتجزة في المصارف اللبنانية، وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على عمل النقابات وقدرتها على القيام بواجباتها تجاه أعضائها، ذلك أن هذه الأموال تعود للمنتسبين وهي مخصصة لتأمين خدمات اجتماعية وصحية وتقاعدية لا يجوز المساس بها وقد أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لموقف النائب البستاني الداعم ومساعيه لحفظ أموال جميع المودعين واستعداده لمواكبة هذا الملف الحيوي، وقد أبدى البستاني فهمه الكامل لمطالب النقابات المهنية الحرة وعدالتها، وأكّد دعمه لحقها في استعادة أموالها، ولفت الى انه سيعمل على حل تشريعي وقانوني من خلال مشروع القانون الذي قدمه الى مجلس النواب والذي يضمن في بنده الاول تحرير هذه الودائع وحمايتها واستردادها.
