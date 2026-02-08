مطر: أناشد الرئيس بري إدراج اقتراح القانون المتعلّق بترميم الأبنية المتصدّعة الذي تقدّمتُ به على جدول أعمال الهيئة العامة

كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "اكس": "أناشد الرئيس نبيه بري إدراج اقتراح القانون الذي تقدّمتُ به، والمتعلّق بترميم الأبنية المتصدّعة والمهدّدة بالانهيار، بصورة عاجلة على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب. فطرابلس تستحق جلسة استثنائية لواقعها الكارثي، وأرواح الضحايا أمانة في أعناقنا وتستوجب تحرّكاً فورياً من المجلس".