عيسى الخوري: سلامة المواطنين ليست تفصيلاً وسنعمل فوراً لمنع تكرار المأساة

كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على "إكس": "طرابلس تنزف من جديد… هذه ليست صدفة، بل إهمالٌ متراكم منذ عقود، ويجب أن يتوقّف. سلامة المواطنين ليست تفصيلاً… بل أولوية لا تقبل التأجيل. سنعمل فوراً لمنع تكرار هذه المأساة. رحم الله الضحايا، وحمى طرابلس وأهلها".