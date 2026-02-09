قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب

عُلم أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أعطى توجيهاته بإلغاء مراسم التشريفات والموسيقى المقررة في الاحتفال بعيد مار مارون بما فيها مظاهر التكريم، وذلك تضامناً مع معاناة أبناء طرابلس بعد الانهيارات المتكررة لعدد من المباني في الفيحاء، وتعاطفاً مع أبناء الجنوب ولاسيما المهجرين من بلداتهم وقراهم.



وتبعاً لتوجيهات الرئيس عون، غاب عن احتفال مار مارون استعراض القوى المسلحة في التشريفات وتقديم السلاح، وكذلك موسيقى الجيش.