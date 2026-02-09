مناشدة الرئيسين عون وسلام الاسراع في تعيين ادارة مستشفى تنورين

ناشدت بلدية تنورين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الصحة ركان ناصر الدين وضع يدهم على مستشفى تنورين والإسراع في تعيين مجلس ادارة جديد يباشر العمل على الإصلاحات المطلوبة وينصف المرضى والموظفين والطاقم الطبي، قائلةً إن "كل يوم تأخير في التعيين هو ضرب للمستشفى خصوصًا أنّ العهد انطلق بزخم ويعمل على حسن سير المؤسسات، فلا يجوز إبقاء مستشفى تنورين ٤ سنوات بلا مجلس ادارة".



واذ أسفت في بيان لما آلت إليه أوضاع المستشفى الذي كان من أوائل المستشفيات الحكومية منذ تأسيسه بالخدمات الطبية والصحية، طالبت المعنيين بالملف العمل على إعادة المستشفى إلى ما كان عليه.