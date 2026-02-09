الأخبار
افرام: بعد فاجعة طرابلس صرخة في وجه الانهيار الشامل

2026-02-09 | 05:19
كتب رئيس المجلس التنفيذّي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على صفحته على إكس: "بكلّ وجعٍ ، ومع صدور حصيلة فاجعة انهيار المبنى في طرابلس، نرفع صلاتنا لضحايا هذه الكارثة الأليمة المتكرّرة، ونشدّ على قلوب أهاليهم المكسورة، مع خالص العزاء، ونتمنّى للجرحى شفاءً عاجلًا. ونصرخ لنقول، ما جرى ليس حادثًا عابرًا، بل إحدى العلامات الصارخة للانهيار الشامل الذي ينهش لبنان حجرًا وحياةً. المطلوب تحرّك فوريّ، في ورشة إنقاذ وطنيّة، هندسيّة وإنسانيّة، شاملة وجديّة، لتدعيم الأبنية المتداعية قبل أن تتحوّل إلى مقابر، ولوقف هذا المسلسل القاتل الجهنميّ".

LBCI
خبر عاجل
12:52

رئيس بلدية طرابلس: إستقالة المجلس البلدي بتصرف وزير الداخلية وهذه صرخة أخيرة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-09

وزارة التربية تغلق مدرسة في طرابلس بعد انهيار جزئي لمبنى مجاور

LBCI
أمن وقضاء
03:03

دريان يدعو الدولة الى تحمل مسؤولياتها ومعالجة المباني الايلة الى الانهيار في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-31

حي التنك في طرابلس: وجهٌ آخرُ من الاحتلالِ سببُه إهمالٌ جَماعيّ

LBCI
أخبار لبنان
10:20

حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت

LBCI
أخبار لبنان
10:16

وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة

LBCI
أخبار لبنان
10:01

قاسم: لا أحد يلعب بيننا وبين رئيس الجمهورية..و"أمل" "وحزب الله" جسد واحد

LBCI
أمن وقضاء
09:21

إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-29

البرلمان العراقيّ ينتخب النائب السنيّ هيبت الحلبوسي رئيسًا له

LBCI
منوعات
03:59

بعد شائعات ارتباطهما... كيم كارداشيان ولويس هاملتون معاً في السوبر بول! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-09

فياض: الحلّ ليس في الرضوخ أو التراجع بل في الثبات والتمسك بحق لبنان في الدفاع عن نفسه

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-13

مقدمة النشرة المسائية 13-1-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:12

من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:41

موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار

LBCI
أخبار دولية
07:15

الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة

LBCI
أخبار لبنان
07:12

الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية

LBCI
أخبار دولية
06:46

خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو

LBCI
أخبار لبنان
03:29

قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:25

ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI

LBCI
أخبار دولية
02:45

الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:21

المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا

LBCI
حال الطقس
01:20

استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع

LBCI
رياضة
03:44

وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية

LBCI
خبر عاجل
16:08

عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة

LBCI
خبر عاجل
01:30

أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
00:34

تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي

LBCI
خبر عاجل
01:38

الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى

LBCI
أخبار لبنان
12:57

كرامي يرد على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية...

