الجيش الإسرائيلي يستهدف مسؤولًا لحزب الله… واستشهاد ثلاثة في يانوح

استهدفت صباح اليوم مسيّرة إسرائيلية سيارة في يانوح جنوب لبنان ما أدى الى استشهاد ثلاثة اشخاص بينهم العسكري من شعبة المعلومات حسن علي جابر وابنه البالغ 4 سنوات صودف مررورهم بجانب السيارة المستهدفة.وقد أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي أن الجيش الاسرائيلي قضى على أحد مسؤولي المدفعية لحزب الله في منطقة يانوح، ويدعى أحمد علي سلامي.