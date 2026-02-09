القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة

هنّأ الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، الجيش اللبناني على اكتشافه مؤخرًا نفقًا ضخمًا تحت الأرض تابعًا لحزب الله، وذلك للمرة الثانية خلال الشهرين الماضيين.



واعتبر كوبر أنّ تفكيك الأنفاق التي تستخدمها جهات غير حكومية بشكل غير مشروع لتخزين الذخائر والصواريخ والطائرات المسيّرة الهجومية يعزّز السلام والاستقرار في لبنان وفي عموم المنطقة، مشيدًا بعمل الجيش اللبناني وفريق الآلية بقيادة الولايات المتحدة الذي يساهم في تنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها كلٌّ من إسرائيل ولبنان.