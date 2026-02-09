اعتصام في ساحة النور استنكارا لتكرار ظاهرة انهيار المباني في طرابلس

نفذ العشرات من أبناء طرابلس، اعتصاما في ساحة عبد الحميد كرامي "النور"، وسط إجراءات تولاها الجيش في الساحة وفي الطرقات المؤدية اليها، وذلك تلبية لدعوات وجهت بعد ظهر اليوم عبر وسائل التواصل، واستنكارا لتكرار ظاهرة انهيار المباني في طرابلس على قاطنيها.



وواكب الجيش حراك المعتصمين الذين وجهوا الدعوة للحكومة للاستقالة، كما وجهت انتقادات حادة لنواب المدينة.



وسجل كر وفر بين المشاركين في الحراك والجيش، لا سيما في الطريق المؤدية الى البحصاص من امام سرايا طرابلس.



وفي السياق عينه، وقع أشكال بين الجيش والمحتجين بالقرب من مصرف لبنان.