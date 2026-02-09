كرامي: وأخيراً تحمّلت الحكومة مسؤولياتها

علق النائب فيصل كرامي على مقررات جلسة السرايا الحكومية لبحث كارثة انهيار المبنى في التبانة - طرابلس قائلا:



" وأخيراً تحمّلت الحكومة مسؤولياتها. قرارات لجنة الطوارئ جيدة. كنا بغنى عن الكوارث. العبرة في التنفيذ" .