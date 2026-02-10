قوى الأمن: كشف عصابة سرقة منازل في اللبوة وتوقيف أفرادها

صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التّالي:



"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة من داخل المنازل، في بلدة اللبوة.



على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة فى الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الشعبة الى تحديد هويتهم، وهم كل من:



-ق. ح. (مواليد عام 1990، سوري)



-ع. د. خ. (مواليد عام 2003، سوري)



-س. ع. ق. (مواليد عام 1984، سوري)



بتاريخ 03-02-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيهم في بلدة اللبوة، وتم ضبط 7 بنادق صيد "اوتوماتيك"، وجهاز "انفرتر".



بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل منازل في بلدة اللبوة وبيعها لبعض الأشخاص من بينهم المدعو: ع. م. (مواليد عام 1990، لبناني). بنتيجة المتابعة، تمكنت دوريّة من توقيفه، واعترف بما نسب اليه.



أجري المقتضى القانوني بحقهم وأوقفوا وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ".